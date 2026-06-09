IREM Academy, concluso il corso per Addetto qualità saldatura e controlli non distruttivi

Si è concluso ieri mattina, nella sede centrale di IREM S.p.A. a Siracusa, il corso di formazione per “Addetto Qualità Saldatura e Controlli Non Distruttivi”, uno dei percorsi specialistici promossi dall’Academy permanente dell’azienda e realizzato in collaborazione con Randstad Italia e Rotary.

Il corso, della durata complessiva di 247 ore, ha coinvolto giovani diplomati e laureati in un percorso altamente qualificante che ha integrato competenze tecniche e trasversali: inglese, informatica, controllo qualità, basi teoriche della saldatura, utilizzo del gestionale aziendale e controlli non distruttivi. Un programma sviluppato direttamente da IREM per formare figure professionali sempre più richieste nei cantieri industriali nazionali e internazionali.

A curare la formazione sono stati professionisti e manager dell’azienda, tra cui gli ingegneri Francesco Romano, Marco Musso e Giovanna Consoli, insieme con Francesco Santo, responsabile del dipartimento IT, confermando la volontà di IREM di trasferire alle nuove generazioni il proprio patrimonio di competenze.

Nel corso dell’incontro conclusivo, il coordinatore del percorso formativo, l’ingegnere Francesco Romano, ha evidenziato l’elevato livello raggiunto dai partecipanti. “L’obiettivo del corso è stato pienamente raggiunto – ha detto -. Abbiamo riscontrato un’ottima qualità dei corsisti e un forte interesse verso le opportunità professionali offerte dai mercati internazionali, senza particolari preclusioni rispetto all’esperienza all’estero”.

L’Amministratore Delegato di IREM, Giovanni Musso, ha ribadito come la formazione rappresenti un investimento strategico per il futuro dell’azienda e del territorio. “Questo corso nasce da una precisa volontà aziendale che portiamo avanti da anni perché crediamo fortemente nei giovani e nella valorizzazione del capitale umano – ha spiegato -. Oggi IREM sta vivendo una fase di importante crescita internazionale, con nuovi cantieri in avvio in Svezia, Germania, Olanda, Egitto e anche in Italia. Abbiamo bisogno di professionalità qualificate che possano accompagnare questo sviluppo e contribuire a garantire i livelli di qualità richiesti dai nostri clienti”.

Musso ha inoltre sottolineato il valore della collaborazione con Randstad e Rotary. “Ringrazio entrambi i partner per il contributo offerto. Randstad rappresenta da tempo un interlocutore affidabile nella selezione e valorizzazione dei talenti, mentre il Rotary, con la sua attività di service, continua a sostenere iniziative che generano occupazione e producono importanti ricadute sociali sul territorio”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Salvo Vinci, presidente del Rotary Club di Siracusa. “Il Rotary Club di Siracusa che mi onoro di presiedere è orgoglioso di aver preso parte a questo progetto, in cui crede convintamente sin dalla prima edizione – ha detto -. Il club e tutti i suoi soci sono fieri dei risultati raggiunti quest’anno e sarà nostro intendimento continuare questo processo virtuoso di collaborazione con l’Academy di IREM. Un progetto di vero service sul territorio visto che mira, tra le altre cose, a fornire occupazione a tanti giovani in un’importante e seria multinazionale, evitando quindi che questi possano cercare fortuna lontano da casa“.

Particolarmente significativa anche la testimonianza di alcuni dei giovani corsisti, che hanno evidenziato il valore dell’esperienza formativa vissuta negli ultimi due mesi. “Il corso ha pienamente rispettato le nostre aspettative – hanno raccontato con soddisfazione -. Attraverso un lavoro costante abbiamo acquisito competenze tecniche e professionali che ci permetteranno di affrontare con maggiore consapevolezza il nostro futuro lavorativo”.

Soddisfazione è stata espressa anche dai rappresentanti di Randstad, che hanno confermato la disponibilità a continuare a supportare percorsi di formazione orientati all’occupazione qualificata di giovani talenti e allo sviluppo delle competenze richieste dal mercato.

Nelle prossime settimane i partecipanti al corso sosterranno i colloqui individuali con il management aziendale per valutare i possibili percorsi di inserimento nelle business unit operative del Gruppo in Italia e all’estero. Con oltre 200 persone formate negli ultimi anni e otto percorsi specialistici avviati soltanto negli ultimi tre, l’Academy permanente di IREM continua a rappresentare uno dei pilastri della strategia aziendale, coniugando crescita industriale, ricambio generazionale, occupazione qualificata e responsabilità sociale.