IREM Academy, il 50% dei corsisti supera il percorso specialistico: giovani talenti siracusani pronti per i cantieri del mondo

Si è chiuso con un risultato significativo il corso di formazione per “Addetto Qualità Saldatura e Controlli Non Distruttivi”, promosso dall’Academy permanente di IREM S.p.A. e realizzato in collaborazione con Randstad Italia e Rotary: il 50% dei partecipanti ha superato con successo il percorso specialistico da 247 ore, un dato che l’azienda considera pienamente positivo e coerente con gli standard di qualità richiesti per operare nei cantieri industriali nazionali e internazionali.

Tutti i corsisti sono giovani diplomati e laureati siracusani. Dopo alcuni giorni di meritato riposo, i promossi saranno avviati nelle prossime settimane ai colloqui con il management aziendale per definire i percorsi di inserimento nelle diverse business unit operative del Gruppo, sia in Italia, sia all’estero — con cantieri attualmente in avvio in Svezia, Germania, Olanda ed Egitto.

L’Amministratore Delegato di IREM, Giovanni Musso, ha espresso piena soddisfazione per l’esito del percorso, sottolineandone il significato che va ben oltre i numeri. “Il 50% di superamento riflette la serietà del programma e la qualità delle persone che hanno scelto di mettersi in gioco — ha dichiarato —. Ma c’è qualcosa di più profondo in questo risultato: IREM è nata a Siracusa, e a Siracusa ha radici salde. Formare giovani del territorio, assumerli e portarli con noi sui cantieri di tutto il mondo non è solo una scelta industriale: è un atto concreto di restituzione alla comunità che ci ha visto crescere. Ogni assunzione genera nuova ricchezza sul territorio, in termini di reddito, competenze, prospettive. È questo il circolo virtuoso in cui crediamo”.

Musso ha inoltre voluto rimarcare il ruolo fondamentale dei partner, attribuendo alla collaborazione con il Rotary un significato che travalica la dimensione tecnica. “Randstad ci garantisce professionalità e affidabilità nella selezione dei talenti, ed è un partner su cui contiamo da tempo — ha proseguito —. Ma il contributo del Rotary ha una valenza diversa, più profonda: è autentico service. Un club che sceglie di stare accanto a un progetto come questo non lo fa per visibilità, lo fa perché crede che investire nei giovani sia un dovere civile. Condividiamo esattamente questa visione, ed è per questo che la nostra collaborazione funziona e continuerà a crescere”.

Particolarmente significativo il contributo portato dal Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta, Sergio Malizia, che ha voluto sottolineare il valore della sinergia tra il mondo associativo e quello imprenditoriale. “Questo progetto è stato un’opportunità per fare rete tra club di servizio e società privata — ha dichiarato Malizia —. Ringrazio IREM per aver avuto la lungimiranza di condividere un’iniziativa il cui obiettivo è formare giovani e offrire loro una concreta possibilità di lavoro. Il Rotary promuove iniziative che creano i presupposti per dare dignità alle persone e collabora con chi condivide gli stessi valori”.

Con questo nuovo ciclo, l’Academy permanente di IREM consolida ulteriormente il proprio ruolo di pilastro di riferimento per la continuità aziendale. Centinaia di giovani formati negli ultimi anni con molteplici percorsi specialistici e un modello che continua a coniugare crescita industriale, ricambio generazionale e responsabilità sociale.