Irem al Festival del Management di Catania: energia, innovazione e capitale umano al centro della crescita

Irem Spa protagonista al Festival del Management 2026, giovedì 16 aprile e oggi, venerdì 17 a Catania al Monastero dei Benedettini. Un appuntamento che rappresenta uno dei principali momenti a livello nazionale dedicati ai temi dell’innovazione, dell’energia e dello sviluppo.

Nel corso della manifestazione, l’Amministratore Delegato Giovanni Musso è intervenuto nel panel “Rosso energia: le sfide per la Sicilia, cuore energetico del Mediterraneo”, confrontandosi con rappresentanti del mondo industriale, accademico e istituzionale – Gian Luca Gregori (Presidente, Gruppo WeBuild), Stefano Lorenzi (Ceo, 3Sun), Rosario Pistorio (Ceo, Sonatrach), Gaetano Evangelisti (Responsabile Associazioni Stakeholders e Politiche Territoriali Italia, Enel, Delegato Confindustria Catania), Iolanda Riolo (Presidente, Irfis e Presidente gruppo Riolo), Corrado Spinella (Direttore Generale, Unict), Roberto Tundo (Managing Director, Bax Energy), Marian Conigliaro (Supply & Sales Manager, ISAB S.r.l. e Presidente Federmanager Sicilia Orientale), Gaetano Pirrone (Direttore, Asec Trade Srl), Renato Licciardello (Ceo, Electric Power srl) -, sul ruolo strategico dell’energia per il futuro del territorio.

Nel suo intervento, Musso ha evidenziato come la transizione energetica rappresenti una sfida industriale concreta che vede tutte le aziende in prima linea. “Il settore energetico sta vivendo una trasformazione profonda – ha detto Musso -. Per aziende come Irem da tempo impegnata nel settore dell’energia tradizionale e green, questo si declina in una profonda evoluzione di competenze, affiancando alle attività tradizionali nuovi progetti legati alla decarbonizzazione e alle tecnologie green. Oggi operiamo in diversi Paesi europei contribuendo alla realizzazione di impianti industriali a basse emissioni, tra cui acciaierie green alimentate da idrogeno”.

Un percorso che si concretizza anche in Italia con iniziative ad alto contenuto innovativo. “Con il progetto H2-SR, sviluppato insieme a Res Integra nel polo industriale di Priolo Gargallo – ha proseguito Musso -, stiamo lavorando grazie a un finanziamento Pnrr alla realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno rinnovabile. È un progetto strategico che dimostra come anche i territori a forte vocazione industriale come quello del Siracusano possano essere protagonisti della transizione energetica e come, allo stesso tempo, sia fondamentale che oltre alle imprese anche le istituzioni attraverso bandi e finanziamenti ad hoc facciano la propria parte”.

Nel corso del dibattito è stato inoltre sottolineato il ruolo della Sicilia come hub energetico nel Mediterraneo. “La nostra regione ha tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento nei nuovi scenari energetici – ha chiosato l’AD di Irem-: posizione geografica, risorse naturali, volontà politica e imprese in movimento e completamento infrastrutturale possono costituire un modello di sviluppo che può consentire alla Sicilia di occupare un posto di primo piano a livello sia nazionale, sia internazionale.”

La giornata di oggi invece, sarà dedicata alla leadership e alla formazione manageriale in contesti complessi e turbolenti. Un panel sarà dedicato al ruolo trasformativo delle donne nell’economia e nella società. In programma anche le finali di “Make It a Case”, un progetto promosso da SIMA e finanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, con risorse del PNRR – Next Generation EU, e gestito da Invitalia, dedicato all’imprenditoria al femminile. Non mancheranno approfondimenti su tecnologie emergenti, smart cities e robotica.

Una partecipazione, quella di Irem al Festival, che conferma come l’azienda sia leader tanto sul territorio nazionale, quanto nel panorama internazionale, nei processi di trasformazione industriale, con una strategia orientata all’integrazione tra energia tradizionale e rinnovabile, innovazione tecnologica e una profonda formazione e valorizzazione del capitale umano.