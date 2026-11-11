IREM di Siracusa selezionata per la terza volta come “Ambasciatore d’Impresa”

Attualità · PIazza Affari

Per il terzo anno consecutivo, IREM Spa è stata selezionata come “Ambasciatore d’Impresa”, nell’ambito dell’omonima iniziativa nazionale dedicata alla valorizzazione delle imprese familiari italiane e del loro contributo al sistema economico e sociale del Paese.

Il riconoscimento è stato confermato in occasione della terza edizione dell’evento, svoltasi lunedì 9 novembre a Milano, nella prestigiosa sede di Palazzo Mezzanotte, a Piazza Affari, presso Borsa Italiana. Per l’azienda siracusana si tratta della terza selezione consecutiva, dopo quelle ottenute nelle edizioni 2024 e 2025, a conferma di un percorso imprenditoriale che coniuga tradizione, innovazione, visione internazionale e attenzione al capitale umano.

L’iniziativa promossa da Kpmg, Ubs, Politecnico di Milano, Il sole 24 Ore ed Elite Euronext company punta a creare occasioni di confronto tra le società imprenditoriali e generazioni diverse, favorendo lo scambio di esperienze e la costruzione di nuove relazioni. Il focus dell’edizione 2026 è stato dedicato all’impatto sociale delle imprese familiari, con particolare attenzione al loro ruolo nel rafforzamento del tessuto economico locale, nella creazione di occupazione e nella trasmissione di valori e responsabilità verso le comunità in cui operano.

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“Essere selezionati per la terza volta come Ambasciatore d’Impresa rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione – dichiara Giovanni Musso, Amministratore Delegato di IREM –. È un riconoscimento per tutte le persone che lavorano in azienda che valorizza un modello imprenditoriale nel quale crediamo: un’impresa capace di crescere e competere sui mercati internazionali, mantenendo al tempo stesso un legame forte con le proprie radici e con il territorio in cui è nata”.

Il tema dell’impatto sociale richiama direttamente alcune delle principali direttrici strategiche di IREM. Tra queste, la formazione e lo sviluppo delle competenze, attraverso l’Academy permanente, con percorsi rivolti ai giovani e finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo, il ricambio generazionale e la continuità aziendale. A ciò si affiancano le iniziative dedicate al benessere e alla sicurezza dei dipendenti, il sostegno ad attività culturali e sociali e il dialogo con le istituzioni e le realtà associative del territorio.

Un percorso che trova chiara espressione nell’approvazione del primo Bilancio di Sostenibilità di IREM, scelta volontaria attraverso la quale l’azienda ha deciso di rendicontare il proprio impegno sui temi ambientali, sociali e di governance, rafforzando la trasparenza e il confronto con i propri stakeholder.