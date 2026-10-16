Irem, Giovanni Musso a Rezylion 2026: “La reputazione si costruisce prima della crisi”

Attualità · L'intervento

La reputazione di un’impresa si costruisce nel tempo, attraverso scelte responsabili, comportamenti coerenti e relazioni di fiducia. Ma è soprattutto durante una crisi che questo patrimonio viene messo alla prova, rendendo decisive la qualità della leadership e la capacità di prendere decisioni tempestive.

È questo il tema al centro dell’intervento di Giovanni Musso, Amministratore Delegato di IREM Spa, che il 15 ottobre ha partecipato a REZYLION 2026, l’executive forum internazionale ospitato a Varsavia presso il Comitato Olimpico Polacco e dedicato alla resilienza organizzativa e alla leadership nelle situazioni di forte pressione.

Inserito da Forbes Italia tra i Top 100 Italian Managers nel 2025, Musso è intervenuto nell’International Keynote “Reputational Resilience: Lessons from Italian Crises”, portando l’esperienza maturata alla guida di IREM nella gestione di progetti industriali internazionali, approfondendo il rapporto tra reputazione, gestione del rischio e capacità delle organizzazioni di affrontare situazioni complesse.

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“La reputazione non si costruisce quando la crisi è già in corso, ma attraverso le decisioni e i comportamenti che un’azienda dimostra nel tempo – ha sottolineato Musso –. Nelle prime ore di un’emergenza, il silenzio prolungato e l’indecisione possono alimentare sfiducia e compromettere relazioni costruite negli anni. Servono lucidità, trasparenza e una leadership capace di tutelare contemporaneamente il business e le persone”.

Nel suo intervento, Musso ha inoltre evidenziato l’importanza di distinguere una crisi reale dal semplice clamore mediatico. La valutazione non può basarsi esclusivamente sul volume delle notizie o delle conversazioni sui social network – che vanno comunque costantemente monitorati -, ma deve considerare gli effetti concreti sul piano operativo, legale e reputazionale, insieme all’evoluzione delle relazioni con clienti, dipendenti, investitori e partner.

Per affrontare questi scenari, la reputazione deve essere considerata una responsabilità continuativa del management e degli organi di governo dell’impresa, da integrare nelle decisioni strategiche e nei sistemi di monitoraggio dei rischi. In questa prospettiva assumono rilievo anche i principi ESG, una governance responsabile e la capacità di rendere riconoscibile e verificabile l’impatto dell’azienda sulle persone e sul territorio.

“La resilienza organizzativa si prepara prima che arrivi la crisi – ha concluso Musso –. Significa sviluppare una cultura aziendale nella quale le informazioni circolano, gli errori vengono affrontati e non nascosti, le persone sono valorizzate e le decisioni vengono assunte con consapevolezza. Significa anche costruire un rapporto credibile con i propri interlocutori attraverso comportamenti responsabili e coerenti. Un’impresa resiliente non è quella che non attraversa mai una difficoltà, ma quella che sa affrontarla, imparare e ripartire senza perdere la fiducia delle persone che la circondano”.

L’AD di IREM ha richiamato anche l’importanza di una cultura aziendale capace di riconoscere tempestivamente i rischi, favorire la collaborazione e affrontare i problemi senza nasconderli. Una solidità organizzativa che si costruisce prima delle emergenze e che comprende anche la capacità di valorizzare il capitale umano.

“Un’impresa resiliente deve essere capace di attrarre e trattenere le persone di talento – spiega -. Oggi non bastano più soltanto opportunità economiche: i giovani cercano aziende nelle quali possano crescere, sviluppare competenze e costruire il proprio futuro professionale. Investire nelle persone significa rafforzare l’organizzazione e prepararla ad affrontare meglio le trasformazioni del mercato”.

È questa la direzione intrapresa da IREM attraverso la propria Academy permanente, con percorsi formativi rivolti a giovani diplomati e laureati e finalizzati a sviluppare le professionalità richieste dall’azienda. Un investimento che punta a favorire l’inserimento lavorativo, il ricambio generazionale e la continuità delle competenze, creando al contempo opportunità di crescita per il territorio.

“La formazione è uno strumento fondamentale per garantire continuità aziendale – ha aggiunto Musso –. Non possiamo limitarci a cercare competenze già disponibili sul mercato: dobbiamo contribuire a formarle, offrendo ai giovani occasioni concrete di ingresso e crescita professionale. Un’azienda che investe nelle persone diventa più attrattiva, più solida e più preparata ad affrontare le crisi”.

In sintesi l’AD di Irem ha ribadito come la capacità di superare le difficoltà dipenda non soltanto dalla solidità dei processi, ma anche dalla qualità delle relazioni e delle competenze su cui l’impresa può contare.