Attualità · INDUSTRIA FELIX ESG

IREM Spa si conferma tra le imprese italiane che si distinguono per sostenibilità e affidabilità gestionale, ottenendo per il secondo anno consecutivo l’Alta Onorificenza di Bilancio del Premio Industria Felix ESG – L’Italia sostenibile che compete.

L’azienda siracusana figura tra le 98 imprese selezionate a livello nazionale in occasione del 73° evento Industria Felix, seconda edizione nazionale dedicata alla sostenibilità ESG e all’affidabilità finanziaria, in programma ieri, 24 novembre a Roma, a Palazzo Brancaccio. Un risultato di particolare rilievo anche per il territorio: IREM è infatti una delle sole quattro aziende siciliane inserite nell’elenco delle premiate e l’unica della provincia di Siracusa.

Il riconoscimento conferma quello già ottenuto nel 2025, durante la prima edizione nazionale ESG del Premio Industria Felix, quando a IREM era stata assegnata l’Alta Onorificenza di Bilancio.

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La selezione del 2026 si basa sull’analisi dei dati 2025 contenuti nel database di Cerved ESG Ratings, relativo a un campione di 800 società. Il premio valorizza le imprese che si distinguono per le proprie performance e per l’attenzione ai criteri ambientali, sociali e di governance.

L’evento, intitolato “L’Italia sostenibile che compete”, moderato dai giornalisti Maria Soave e Gianmarco Sansolino e riservato alle aziende premiate, ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico, istituzionale e finanziario. Dopo l’apertura di Gianni Todini, direttore responsabile di Askanews, è stato avviato un confronto con Mino Dinoi, presidente della Confederazione AEPI, Giovanni Reale, responsabile Equity Capital Markets di Banca Mediolanum, e Andrea Cincinnati, CEO di Cerved ESG Ratings. L’analisi è stata presentata da Elisabetta Colombo, Head of Analytical Team di Cerved ESG Ratings, e Michele Montemurro, direttore responsabile di Industria Felix Magazine. La cerimonia di conferimento delle Alte Onorificenze è stata invece introdotta da Filippo Liverini, componente del Comitato Credito e Finanza di Confindustria, mentre le conclusioni sono state affidate a Francesco Lenoci, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e portavoce del Comitato scientifico ESG di Industria Felix.

Per IREM questo secondo riconoscimento consecutivo arriva in un anno particolarmente significativo per il proprio percorso di sostenibilità. Il 21 ottobre scorso, infatti, l’azienda ha approvato e pubblicato il primo Bilancio di Sostenibilità, una scelta volontaria, non dettata da obblighi normativi, con la quale ha deciso di rendicontare in modo strutturato il proprio impegno verso le persone, l’ambiente e il territorio.

“Ricevere per il secondo anno consecutivo questo riconoscimento è motivo di soddisfazione, perché valorizza un percorso che stiamo portando avanti negli anni con convinzione – dichiara Giovanni Musso, Amministratore Delegato di IREM –. Abbiamo scelto di approvare il nostro primo Bilancio di Sostenibilità pur non essendo obbligati a farlo, perché crediamo che oggi la responsabilità di un’impresa vada oltre i risultati economici. Significa agire con trasparenza, investire nelle persone, tutelare l’ambiente e contribuire allo sviluppo delle comunità in cui operiamo. Il Bilancio di Sostenibilità mette a sistema le diverse direttrici dell’impegno aziendale. Tra queste, un ruolo centrale è affidato alla valorizzazione del capitale umano, attraverso l’Academy permanente, che negli ultimi anni ha formato oltre 200 persone con percorsi gratuiti rivolti a giovani diplomati, laureati e aspiranti professionisti del settore industriale. Formazione, sicurezza, benessere dei dipendenti, inclusione e ricambio generazionale rappresentano elementi fondamentali della dimensione sociale del percorso ESG.”

Sul fronte ambientale, IREM è impegnata nella realizzazione di importanti progetti industriali legati alla transizione energetica, in Italia e all’estero: dalle acciaierie verdi agli impianti per il recupero della CO₂ e la produzione di idrogeno, fino al progetto H2-SR sviluppato con la società del gruppo Res Integra nell’area industriale di Priolo Gargallo.

“La sostenibilità non può rimanere una dichiarazione di principio – prosegue Musso –. Deve tradursi in scelte, investimenti e comportamenti verificabili. Per questo lavoriamo contemporaneamente sulla crescita delle competenze, sulla sicurezza dei cantieri, sull’innovazione dei processi e sulla partecipazione a progetti industriali che accompagnano la trasformazione energetica. Il Bilancio ci permette di rendere più trasparente questo impegno e di individuare nuovi obiettivi di miglioramento”.

Con il secondo riconoscimento Industria Felix ESG consecutivo e la pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità, IREM rafforza il proprio posizionamento tra le realtà industriali attente alla responsabilità d’impresa, confermando la volontà di coniugare crescita internazionale, radicamento territoriale e creazione di valore nel lungo periodo.