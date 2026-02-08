Irem rafforza la presenza internazionale: l’Ad Musso riconfermato in Confindustria Romania

Giovanni Musso confermato all’interno della squadra di presidenza di Confindustria Romania. La conferma dell’Amministratore Delegato di Irem consolida la presenza dell’azienda siracusana in uno dei principali organismi di rappresentanza delle imprese italiane all’estero, rafforzando ulteriormente il ruolo di Irem nel panorama industriale europeo, in particolare nei settori energia e impiantistica.

Andrea Allocco eletto alla presidenza di Confindustria Romania per il triennio 2026-2029, ha personalmente voluto la figura di Giovanni Musso nella sua squadra a conferma del lavoro svolto dall’Ad di Irem negli ultimi anni a supporto del sistema imprenditoriale italiano nel Paese.

Una continuità che premia l’impegno associativo di Musso, già nominato nel luglio 2024 consigliere presidenziale dall’allora presidente Giulio Bertola. Un percorso costruito con la presenza costante nelle dinamiche associative e soprattutto con un contributo attivo allo sviluppo delle relazioni tra imprese italiane e sistema economico romeno.

Per Musso, la riconferma rappresenta anche un riconoscimento al lavoro svolto da Irem, realtà sempre più consolidata nel mercato nazionale e internazionale nell’impiantistica industriale tradizionale e green.

“Ringrazio il presidente Allocco per la fiducia e per l’opportunità di proseguire questo percorso all’interno del direttivo di Confindustria Romania – dichiara Giovanni Musso –. Continuerò a lavorare per rafforzare la presenza industriale italiana e per sostenere la crescita delle imprese in un contesto europeo sempre più competitivo e interconnesso”.

Nel nuovo corso di Confindustria Romania, l’associazione continuerà a rafforzare il proprio ruolo di piattaforma operativa del Sistema Italia, promuovendo la collaborazione tra imprese, istituzioni, mondo finanziario e accademico. Tra le priorità strategiche figurano innovazione tecnologica, sviluppo delle competenze, attrazione dei talenti e supporto alla trasformazione industriale.

In questo scenario, la presenza di manager e imprenditori italiani con esperienza internazionale come Musso, rappresenta un elemento di continuità e al tempo stesso uno strumento operativo per accompagnare la crescita delle imprese italiane nei mercati europei emergenti.

La riconferma dell’Ad di Irem nel direttivo dell’associazione rafforza quindi non solo il legame tra il tessuto industriale siracusano e il contesto economico internazionale, ma anche il ruolo delle aziende italiane nella costruzione del futuro energetico e industriale europeo.