Irem spa al Dantedì: cultura, inclusione e valorizzazione del capitale umano

Irem Spa conferma il proprio impegno nel sociale e nella promozione culturale partecipando alle iniziative del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Nella giornata di mercoledì 25 marzo si è svolta, nell’auditorium dell’Istituto Luigi Einaudi di Siracusa, la cerimonia di premiazione del concorso “Beatrice e le altre. Viaggio nell’universo femminile della Commedia”, promosso dal Comitato locale della Società Dante Alighieri, da sempre impegnata nella valorizzazione del capitale umano e nel favorire l’integrazione nel territorio nazionale di cittadini non comunitari o immigrati.

L’iniziativa ha coinvolto numerosi studenti delle scuole della provincia, chiamati a reinterpretare, attraverso diverse forme espressive, le figure femminili della Divina Commedia, in un percorso che unisce cultura, creatività e riflessione su tematiche attuali.

IREM ha sostenuto il progetto, contribuendo alla realizzazione di un momento di incontro e valorizzazione dei giovani talenti del territorio, alla presenza della presidente del Comitato Dante Alighieri di Siracusa, Mariateresa Mangano.

“Abbiamo partecipato e supportato questa iniziativa – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Irem, Giovanni Musso – perché crediamo nel valore della cultura come strumento di integrazione e crescita. La nostra presenza al fianco di progetti come questo – ha aggiunto – testimoniano il ruolo sociale dell’impresa, capace di contribuire all’inclusione e alla valorizzazione del capitale umano, favorendo l’incontro tra persone e culture diverse e promuovendo la lingua e l’identità italiana”.

Il sostegno al Dantedì si inserisce in una più ampia visione aziendale orientata ai principi ESG, che vede Irem impegnata non solo nello sviluppo industriale, ma anche nella promozione di iniziative sociali e culturali sia in ambito locale, sia in quello nazionale, come la recente partecipazione al Marte Film Festival o al SustArt, ospitato annualmente dalla Camera dei Deputati.

Attraverso questo tipo di collaborazioni con associazioni, scuole e istituzioni, IREM vuole contribuire alla diffusione della cultura italiana e al supporto di percorsi educativi, in linea con il proprio impegno nella valorizzazione delle persone e del territorio.