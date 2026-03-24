Irem Spa al Marte Film Festival: l’Ad Giovanni Musso porta il contributo dell’impresa al dialogo tra cinema, innovazione e risorse umane

La Irem Spa di Siracusa nuovamente protagonista nel mondo della cultura e della creatività. In occasione della seconda edizione del Marte Film Festival, svoltasi negli studi fotografici Voxson di Tor Cervara a Roma dal 20 al 22 marzo 2026, l’Amministratore Delegato Giovanni Musso ha partecipato in qualità di ospite e relatore in occasione della giornata conclusiva “Innesti Film Industry Plus”, dedicato al confronto tra imprese, professionisti e giovani autori dell’audiovisivo.

Il festival, promosso da Marte Studios e Associazione Rizomatica, rappresenta uno spazio di dialogo tra nuove generazioni e industria creativa, con l’obiettivo di favorire la crescita di talenti emergenti e lo sviluppo di nuovi linguaggi cinematografici.

All’interno del talk “Cinema e impresa, corporate creative, risorse umane ed AI”, Musso ha offerto una lettura manageriale del settore audiovisivo, evidenziando le analogie tra la gestione di un’impresa come la Irem, multinazionale impegnata nel settore delle energie tradizionali e green, e quella di una produzione cinematografica.

“Anche il cinema può essere interpretato come un’organizzazione complessa – ha sottolineato Musso – in cui la gestione delle risorse umane è centrale. È fondamentale accompagnare i giovani talenti, supportarli nei momenti di difficoltà e creare le condizioni affinché possano esprimere appieno il proprio potenziale”. Azioni che la Irem spa volge da tempo sia con attività aziendali come la promozione di corsi gratuiti per la formazione di giovani talenti, svolti grazie all’istituzione di un’Academy permanente, sia con iniziative in ambito sociale, come le iniziative a sostegno del festival di doppiaggio “Tonino Accolla”

Nel suo intervento, l’Ad di Irem ha inoltre approfondito il tema della valorizzazione del capitale umano, sottolineando come la capacità di attrarre e trattenere i talenti rappresenti oggi una delle principali sfide per ogni organizzazione.

“Le aziende devono adottare strategie integrate che vadano oltre la sola retribuzione – ha aggiunto – investendo in crescita professionale e senso di appartenenza. È questo il presupposto per costruire realtà solide e sostenibili nel tempo”.

La partecipazione al Marte Film Festival si inserisce in un percorso più ampio che vede Irem impegnata in iniziative di carattere culturale e sociale, con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra industria, innovazione e società. Non è la prima volta che l’azienda prende parte a contesti di questo tipo: sia nel 2025, sia nell’anno in corso, infatti, Irem è stata protagonista a SustArt, evento ospitato presso la Camera dei Deputati e dedicato al rapporto tra sostenibilità, arte e impresa.

La presenza di Irem al Marte Film Festival conferma quindi la volontà dell’azienda di contribuire attivamente alla costruzione di un ecosistema in cui competenze tecniche, creatività e visione strategica possano dialogare, generando valore non solo economico ma anche culturale e sociale.