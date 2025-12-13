IREM Spa di Siracusa premiata da Confindustria Romania per l’etica sociale nel management

Anche quest’anno Confindustria Romania ha celebrato il suo tradizionale evento di fine anno, un appuntamento riservato agli associati e a una selezionata platea di ospiti istituzionali e imprenditoriali, che rappresenta uno dei momenti più significativi per la comunità economica italiana attiva nel Paese.

Nel corso della serata si sono svolti gli Awards for Excellence, riconoscimenti assegnati alle aziende che si sono distinte per risultati, visione, responsabilità e IREM Spa ha ricevuto il premio ESG – Etica sociale nel management, confermando il proprio percorso di crescita fondato su solidità industriale, attenzione alle persone e sostenibilità dei processi.

A ritirare il premio è stato l’amministratore delegato di IREM, Giovanni Musso, che lo ha ricevuto dalle mani del presidente di Confindustria Romania Giulio Bertola, alla presenza dell’ambasciatrice d’Italia in Romania Laura Aghillare.

“Guida da anni un’azienda con una visione che coniuga crescita industriale, responsabilità sociale e attenzione concreta alle persone – si legge nelle motivazioni del premio -, dimostrando che anche nei settori più tecnici e “muscolari” dell’industria Green, costruzioni, impiantistica, è possibile costruire valore mettendo al centro l’etica del lavoro e la sostenibilità. Negli ultimi anni, sotto la sua leadership, l’azienda ha sviluppato modelli operativi fondati sulla sicurezza, sulla qualità e sul rispetto, garantendo occupazione stabile in territori complessi e investendo nella formazione come strumento di emancipazione e mobilità sociale. Ha saputo promuovere una cultura d’impresa che valorizza le competenze locali, sostiene il merito, riduce le disparità e rafforza il legame tra azienda e comunità, contribuendo a creare un ecosistema industriale più inclusivo.”

Confindustria Romania è l’associazione che rappresenta e supporta gli imprenditori italiani operanti nel Paese, con l’obiettivo di tutelarne gli interessi, favorire l’integrazione nel tessuto economico locale e promuovere relazioni stabili tra sistema produttivo italiano e rumeno.

“Questo riconoscimento – ha dichiarato Giovanni Musso – non è solo un premio per il percorso intrapreso dall’azienda, ma è un riconoscimento soprattutto alle persone che ogni giorno contribuiscono a costruire un modello industriale responsabile. Siamo fermamente convinti che la crescita economica non possa prescindere dal rispetto dei lavoratori, dall’etica nelle scelte manageriali e da una visione di lungo periodo capace di generare valore condiviso”.

Musso ha poi sottolineato il valore internazionale del premio. “Riceverlo in un contesto come quello di Confindustria Romania – spiega Musso – rafforza il significato del nostro impegno nei contesti internazionali. Operare fuori dall’Italia comporta una responsabilità sociale ancora maggiore, quella rappresentare il nostro Paese con serietà, competenza e rispetto delle comunità e dei territori in cui operiamo”.

Il riconoscimento di Bucarest si inserisce in un percorso già premiato a livello nazionale. Lo scorso ottobre, infatti, Irem Spa aveva ottenuto a Roma, nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, l’Alta Onorificenza di Bilancio, nell’ambito del Premio “Industria Felix ESG – L’Italia sostenibile che compete”, per la solidità economico-finanziaria e per le buone pratiche adottate nei criteri Environmental, Social e Governance.

“Tutti questi riconoscimenti non sono un punto di arrivo – ha concluso Musso – ma uno stimolo a fare meglio. Da tempo per noi la sostenibilità non è una parola da inserire soltanto nei report, ma un metodo di lavoro giornaliero che riguarda sicurezza, formazione, trasparenza e rispetto. Una serie di percorsi su cui continueremo a investire”.