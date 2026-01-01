Irene Grandi accende il Capodanno a Siracusa, migliaia in festa nonostante il meteo

Siracusa ha salutato l’arrivo del 2026 con una grande serata di musica nel cuore di Ortigia. In piazza Duomo, tra luci, ombrelli aperti e un pubblico numeroso, è stata Irene Grandi la protagonista del concerto di Capodanno che ha accompagnato la città nel nuovo anno.

Nonostante le condizioni meteo non ideali, la piazza si è riempita fin dalle prime ore della sera, confermando ancora una volta la centralità di Ortigia come luogo simbolo degli eventi cittadini. Il live di Irene Grandi ha attraversato alcune delle tappe più amate della sua carriera, coinvolgendo un pubblico trasversale per età e provenienza, tra grandi successi e momenti più intimi.

Allo scoccare della mezzanotte, il brindisi collettivo ha suggellato una serata vissuta con entusiasmo e partecipazione, trasformando la pioggia in un dettaglio secondario rispetto alla voglia di stare insieme. Un Capodanno che ha restituito l’immagine di una città viva, capace di ritrovarsi e condividere uno spazio comune anche nelle condizioni meno favorevoli.

Dopo il concerto, la serata è proseguita con musica e intrattenimento, prolungando l’atmosfera di festa nel centro storico.