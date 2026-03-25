Isab augura buona Pasqua alle parrocchie del Pantheon e del Santuario con le colombe della Tma Siracusa

“Il bene che fa del bene. ISAB dona alla parrocchia del Pantheon e a quella del Santuario di Siracusa le colombe pasquali della TMA –trattamento multisistemico per l’autismo-

metodo “Caputo-Ippolito”, che saranno destinate agli avventori delle mense parrocchiali e agli indigenti. In questo modo il nobile gesto di ISAB produce un doppio risultato, sì perché le colombe della TMA a loro volta produrranno l’effetto di mitigare e abbattere i costi che le famiglie sostengono per garantire ai loro figli la Terapia Multisistemica in Acqua. Cosa resta da dire? Brava ISAB e ben vengano iniziative come questa”. Così il dott. Francesco Paoletti, neuropsicomotricista dell’età evolutiva e coordinatore regione Sicilia TMA metodo “Caputo-Ippolito”, ha ringraziato ISAB per l’avvenuta donazione. Don Aurelio Russo e padre Massimo Di Natale, rispettivamente rettore del santuario Mariano e parroco della parrocchia S. Tommaso apostolo del Pantheon, hanno accolto gli operatori e i ragazzi della TMA, ricordando, con una preghiera, quanto siano nobili e importanti questi gesti, per costruire una società migliore per tutti.

Visibilmente soddisfatti il dott. Luigi Cappellani e la dottoressa Raffaella Garro, rispettivamente responsabile rapporti istituzionali e relazioni esterne e addetta alle relazioni esterne di ISAB Srl, che hanno così commentato: “Abbiamo voluto partecipare alla Pasqua delle famiglie della TMA – ha detto Cappellani-, seguendo un percorso consolidato dalla nostra azienda, ormai da diversi anni, sostenendo le persone con maggiore fragilità”. La dottoressa Garro ha espresso un sentito ringraziamento a ISAB per “l’opportunità di regalare sorrisi a ragazzi da cui possiamo solo imparare e a famiglie che vivono realtà non sempre semplici nel quotidiano”.