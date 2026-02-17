Isab conclude la composizione negoziata della crisi. Reale (Confindustria Siracusa): “Notizia che conferma la solidità industriale”

La raffineria ISAB ha comunicato la conclusione con esito positivo del percorso di Composizione Negoziata della Crisi (CNC), passaggio che segna un momento importante per la stabilità del polo energetico del territorio.

Il risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti e alla sottoscrizione di accordi coerenti con il Piano Industriale adottato dall’azienda. Un percorso che consente oggi alla raffineria di confermare la propria solidità industriale, il mantenimento dei livelli occupazionali e dell’indotto, consolidando il ruolo del sito come asset strategico per l’economia nazionale e siciliana.

La validità del Piano Industriale, certificata da consulenti indipendenti e accolta favorevolmente dagli stakeholder economici, si fonda sulla competenza storica del management e sulla continuità operativa dimostrata negli anni, anche in contesti geopolitici complessi. La chiusura positiva della procedura rafforza inoltre la stabilità di uno dei principali poli petrolchimici europei.

A commentare la notizia è stato il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale.

“Oggi abbiamo avuto l’ufficialità della conclusione della procedura – ha spiegato – una notizia che in parte era già nell’aria, perché l’azienda progressivamente stava chiudendo i rapporti commerciali coinvolti nel percorso. Si tratta certamente di una notizia molto positiva. L’apertura della procedura aveva forse preoccupato più del dovuto, ma oggi possiamo dire che il processo si è completato sostanzialmente nei tempi previsti“.

Reale ha poi collegato la notizia al quadro più ampio dell’andamento industriale del territorio e del Mezzogiorno, alla luce anche dei recenti dati diffusi da Confindustria.

“I dati sul Mezzogiorno evidenziano segnali positivi – ha sottolineato – ma devono diventare trend strutturali. Per farlo è fondamentale confermare misure che hanno funzionato, come la ZES, mentre la riduzione della decontribuzione Sud rischia di indebolire questo percorso. Le imprese del Sud e della Sicilia hanno dimostrato di saper cogliere le opportunità quando vengono messe nelle condizioni di farlo“.

Tornando alla vicenda ISAB, il presidente degli industriali siracusani ha evidenziato il lavoro svolto dall’azienda negli anni più complessi.

“Va dato merito al management e a tutto il personale di aver mantenuto la barra dritta in anni segnati da forti tensioni geopolitiche. Le aziende del settore energetico sono tra le più esposte alle oscillazioni internazionali legate al greggio e ai prodotti petroliferi. Oggi si apre una fase più serena che consente di guardare con maggiore tranquillità a investimenti di breve e medio periodo“.