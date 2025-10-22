Isab di Priolo a rischio: l’Ugl Chimici chiede l’intervento del Governo

La raffineria ISAB di Priolo Gargallo, uno dei principali poli industriali della Sicilia orientale, è al centro di una situazione di forte instabilità. La UGL Chimici lancia l’allarme in seguito al pignoramento delle azioni della società da parte del Tribunale di Milano, per un credito di circa 150 milioni di euro vantato da Litasco SA nei confronti dell’attuale proprietà, GOl Energy.

Secondo il sindacato, la raffineria – che contribuisce a circa il 20% della capacità di raffinazione nazionale – non può essere esposta a rischi di paralisi o speculazione finanziaria. Migliaia di lavoratori e famiglie dell’indotto vivono oggi nell’incertezza, senza garanzie sul futuro occupazionale né sulla continuità degli impianti.

“La raffineria di Priolo non è una semplice infrastruttura produttiva – sottolinea Eliseo Fiorin, Segretario Nazionale UGL Chimici – ma un presidio strategico di sicurezza energetica e il cuore pulsante di un territorio industriale. È indispensabile che il Governo assuma un ruolo di garanzia e di presidio, valutando anche un intervento pubblico temporaneo nel capitale della raffineria”.

Il sindacato chiede un incontro urgente con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per ottenere chiarezza sulla situazione finanziaria e proprietaria, definire strategie condivise per tutelare occupazione e industria e assicurare una vigilanza trasparente sul rispetto della normativa nazionale, compreso il cosiddetto “Golden Power”.

L’Ugl Chimici avverte che la crisi della proprietà ISAB rischia di compromettere i processi di transizione verso una chimica più sostenibile, minando innovazione, tutela ambientale e sviluppo industriale del territorio.