Isab di Priolo, incontro tra azienda e sindacati: “Nessuna ricaduta sull’operatività. Ma servono certezze sul futuro industriale”

Si è tenuto ieri l’atteso incontro tra le Segreterie Territoriali e i vertici dell’azienda ISAB, rappresentata dal presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo Nicolazzi, dal direttore generale Giovanni Lo Verso e dal responsabile delle risorse umane Fabrizio Guagliardo.

Nel corso della riunione, l’azienda ha illustrato i contorni della vicenda giudiziaria che ha portato al pignoramento delle quote azionarie, confermando di aver impugnato il provvedimento e precisando che entro il mese di novembre la questione potrebbe essere definitivamente chiarita. La società ha inoltre ribadito che non vi sono ripercussioni sull’operatività della raffineria, che prosegue regolarmente le proprie attività.

Il segretario di Uiltec Sicilia, Andrea Bottaro, ha spiegato che “il favorevole momento di mercato alimenta un clima di ottimismo rispetto alla possibilità di chiudere il 2025 con risultati positivi”, anche in vista della chiusura della procedura di debito negoziata. Tuttavia, ha aggiunto, “l’azienda ha segnalato alcune criticità legate al secondo pacchetto di sanzioni verso la Russia, che determineranno – già dalla prossima settimana – l’impossibilità di vendita dei carburanti tramite autobotti a Lukoil Italia”.

“Questo cambiamento – ha aggiunto Bottaro – comporterà una revisione dei percorsi commerciali, su cui l’azienda sta già lavorando attivamente”.

L’ISAB ha inoltre rassicurato i sindacati circa la continuità delle forniture di prodotti da parte di Versalis, ritenute essenziali per il regolare funzionamento della raffineria. Sul fronte industriale, l’azienda ha confermato la volontà di proseguire le attività di raffinazione tradizionale, valutando al contempo nuove soluzioni per incrementare la competitività dell’impianto. Nessuna trattativa in corso, invece, con grandi player del settore per un’eventuale acquisizione della raffineria.

“L’incontro – ha proseguito Bottaro – si è rivelato utile per fornire chiarezza e rassicurazioni sulla continuità produttiva. Restano tuttavia preoccupazioni sulla solidità della proprietà e sugli assetti futuri dell’impianto, che deve essere supportato da un importante piano di investimenti volto al riammodernamento di una struttura che opera da oltre cinquant’anni.”

Il sindacalista ha inoltre sottolineato la necessità di un confronto con il Governo nazionale, “unico soggetto in grado di garantire risposte concrete e sostenere un percorso di rilancio industriale”.

Sulla stessa linea, anche il segretario generale della Femca Cisl Ragusa-Siracusa, Alessandro Tripoli, ha commentato l’incontro definendolo “utile e costruttivo”. “Sono stati affrontati in modo diretto tutti i temi più sensibili – ha dichiarato – dalla composizione negoziata al pignoramento delle quote, fino alle sanzioni e ai rapporti con Versalis. È normale che tra i lavoratori ci siano timori, ma non è nostro stile alimentare tensioni o allarmismi: vogliamo capire, verificare e contribuire alla soluzione dei problemi.”

Secondo Tripoli, le risposte fornite dall’azienda “confermano elementi importanti: la continuità produttiva, la tenuta del sito sotto il regime di Golden Power e la volontà di mantenere attivi gli investimenti”. “Anche le parole del ministro Urso – ha aggiunto – che ha ribadito l’attenzione del Governo e la messa in sicurezza dello stabilimento, rappresentano un segnale utile e coerente con il momento che stiamo attraversando.”

La Femca Cisl ribadisce infine la propria disponibilità al confronto: “Siamo pronti a sederci a ogni tavolo – conclude Tripoli – con equilibrio e determinazione, senza sconti per nessuno ma con la responsabilità che merita un polo industriale che sostiene migliaia di famiglie. L’obiettivo è garantire stabilità, sicurezza e futuro a questo territorio.”