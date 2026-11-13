Isab di Priolo, la Fiom: “Il rilancio non lasci fuori i lavoratori dell’indotto”

Attualità · Sindacato

Gli investimenti annunciati dalla nuova proprietà di Isab, il riavvio degli impianti e le prospettive di nuove assunzioni rappresentano segnali importanti per il futuro della raffineria. Ma per la Fiom il rilancio industriale non può riguardare soltanto i dipendenti diretti: servono garanzie anche per i lavoratori dell’indotto, spesso esposti all’incertezza legata ai cambi di appalto.

A sollevare la questione è il sindacato, che interviene dopo l’incontro tra l’amministratore delegato Paolo Fedeli e le organizzazioni sindacali dei lavoratori diretti. Un confronto che, secondo la Fiom, apre una nuova fase ma non può lasciare fuori una componente essenziale del sistema produttivo.

“Non possono esistere lavoratori di serie A, ai quali si prospettano investimenti e nuove opportunità, e lavoratori di serie B, costretti all’incertezza di ogni cambio di appalto“, è la posizione espressa dal sindacato per voce di Antonio Recano. L’indotto, sottolinea la Fiom, non è un costo da comprimere, ma un patrimonio di competenze indispensabili per il funzionamento e la sicurezza della raffineria. Le vertenze occupazionali degli ultimi mesi, secondo l’organizzazione, hanno evidenziato la fragilità di un sistema che troppo spesso trasferisce sui lavoratori le conseguenze delle scelte industriali e commerciali.

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Il primo banco di prova indicato è la fermata Isab prevista nel 2027. La Fiom chiede un quadro trasparente delle attività programmate, con informazioni sulle imprese affidatarie e subappaltatrici, sui lavoratori coinvolti, sulle ore di lavoro e sulle professionalità richieste. In particolare, il sindacato vuole conoscere quanti addetti saranno impiegati, quanti proverranno dall’indotto già presente nel sito, quali criteri saranno adottati per le assunzioni e quali garanzie verranno offerte ai dipendenti delle imprese storiche che hanno perso le commesse.

Tra le richieste anche quella di chiarire quale continuità occupazionale sarà assicurata dopo la fermata. “Non accetteremo che un’importante occasione industriale diventi l’ennesima competizione al ribasso su salari, diritti e sicurezza“, avverte la Fiom, che chiede regole trasparenti, imprese qualificate e un monitoraggio congiunto degli appalti e dell’occupazione.

Il sindacato ritiene inoltre che il piano industriale, gli investimenti annunciati e i rapporti commerciali con Trafigura abbiano ricadute dirette anche sull’indotto. Per questo sollecita l’apertura immediata di un tavolo con le organizzazioni sindacali per una revisione della politica degli appalti.

Alla nuova proprietà, precisa la Fiom, non vengono chiesti incontri formali o rassicurazioni generiche, ma “documenti, numeri, tempi e impegni scritti“. L’obiettivo è capire se il nuovo corso intenda costruire un sistema di appalti fondato sulla qualità del lavoro, sulla sicurezza e sulla continuità occupazionale oppure mantenere un modello nel quale ogni nuova commessa rischia di aprire un’ulteriore vertenza.

“Il confronto deve avvenire prima delle decisioni, non quando i lavoratori sono già stati esclusi“, è un altro dei passaggi centrali della nota. Per la Fiom, la responsabilità sociale e industriale di ISAB deve estendersi all’intera filiera: il rilancio della raffineria non può essere misurato soltanto attraverso la ripartenza degli impianti o i risultati economici della proprietà, ma anche in termini di occupazione stabile, sicurezza, sostenibilità ambientale e prospettive per il polo industriale.

“La vera sfida non è concedere fiducia alla nuova proprietà, ma trasformare gli annunci in impegni precisi e trasparenti“, conclude il sindacato, richiamando l’attenzione sul futuro dei lavoratori e di un territorio che non può permettersi nuove incertezze.