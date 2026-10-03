Isab di Priolo, la Uiltec dopo la visita di Urso: “Serve un confronto strutturale”

Attualità · Uiltec

Il cambio di proprietà di ISAB e gli investimenti annunciati da Ludoil possono rappresentare «una buona base di partenza», ma per il sindacato non sono sufficienti. Dopo la visita del ministro Adolfo Urso alla raffineria di Priolo, Andrea Bottaro, segretario Uiltec, mette infatti al centro ciò che, a suo giudizio, continua a mancare: un confronto strutturale tra Governo e territorio industriale siracusano.

“Su quello che abbiamo sentito potrebbe essere una buona base di partenza“, ha spiegato Bottaro, ma aggiungendo subito una considerazione critica sulla durata e sulle modalità del confronto istituzionale. “Non siamo felici del fatto che questo territorio, noi pensiamo, meriti un’attenzione diversa da parte di questo Governo“, ha detto il rappresentante sindacale, riferendosi anche al tempo limitato della visita e del confronto.

Per Bottaro, se il ministro definisce il polo industriale un’area strategica, questa strategicità dovrebbe tradursi anche in una presenza e in un confronto più continuativi. “Pensiamo che, visto che il ministro ha dichiarato che questa è un’area industriale strategica, serva un’attenzione diversa e un confronto diverso con questo territorio“, ha sottolineato.

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Ma il passaggio più delicato dell’intervista riguarda il depuratore consortile IAS, uno dei dossier ancora aperti per il futuro del polo industriale. Bottaro sottolinea che il cambio di proprietà di ISAB non esaurisce le questioni che riguardano l’intera area industriale. “Possiamo parlare sì del cambio di proprietà da parte di ISAB, ma in questo polo industriale c’è un altro tema che è spinoso”, afferma, riferendosi proprio alla vicenda IAS. E sul tema, secondo il segretario Uiltec, durante la visita non sarebbero arrivate risposte. “Il ministro non ha detto nulla“, ha osservato Bottaro.

Il punto, però, resta per il sindacato il futuro dell’impianto e le conseguenze che la sua vicenda può avere sull’intero polo.

“Al di là delle sterili rassicurazioni, oggi abbiamo un dato di fatto. Non sappiamo quale sarà il futuro di questo impianto strategico per l’intera area industriale“.

Per la Uiltec, quindi, la visita di Urso e il passaggio di ISAB a Ludoil rappresentano un’occasione, ma non chiudono il confronto sulle prospettive del polo. Il tema, adesso, è trasformare il riconoscimento della sua strategicità in un percorso stabile di interlocuzione con istituzioni, imprese e lavoratori.