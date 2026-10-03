Isab di Priolo, quell’ospite assente che pesa sul futuro della raffineria

Attualità · Il nodo Trafigura

C’era un ospite, questa mattina, dentro e fuori gli stabilimenti ISAB di Priolo, che non si è visto. Nessuna stretta di mano, nessuna fotografia ufficiale, nessuna dichiarazione. Eppure, probabilmente, nessun altro nome ha avuto un peso altrettanto ingombrante nel corso della visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. È quello di Trafigura.

Il trader internazionale, con cui Isab ha un rapporto contrattuale che arriva fino al 2033, continua infatti a rappresentare uno dei nodi più delicati nella nuova stagione della raffineria, oggi tornata sotto controllo italiano con Ludoil. L’accordo prevede la fornitura della materia prima e la commercializzazione di una quota molto rilevante dei prodotti finiti, indicata nelle ricostruzioni pubblicate oggi in circa il 90%. Il restante 10%, quello cioè che viene trasportato via terra e non via mare, è invece l’unica quota di prodotto che può essere commercializzata dalla nuova proprietà di Ludoil.

È una circostanza che rende particolarmente significativa la visita di Urso. Il ministro è arrivato a Priolo per celebrare la salvaguardia di quello che ha definito “la prima raffineria d’Italia, tra le prime in Europa”, rivendicando il ruolo avuto dal Governo nella tutela dell’impianto e nella costruzione di quel “cordone sanitario” attorno a ISAB che, a suo giudizio, ha consentito di preservare un asset strategico mentre in altre parti d’Europa continuavano a chiudere raffinerie.

Ma proprio mentre il Governo parla di sicurezza energetica, autonomia e interesse nazionale, rimane sul tavolo un contratto che, almeno sul piano commerciale, continua a legare una parte rilevante dell’attività di ISAB a un operatore esterno. È questo il punto sul quale oggi sono arrivate le parole più interessanti di Paolo Fedeli.

L’amministratore delegato non ha attaccato direttamente Trafigura e ha mantenuto una prudenza comprensibile, soprattutto considerando la delicatezza dei rapporti contrattuali in essere. Ma il principio espresso è stato molto chiaro: “ISAB deve poter operare sul mercato in modo libero e competitivo”.Una frase che, letta nel contesto della giornata, assume un significato preciso.

Fedeli ha ricordato che Trafigura ha avuto un ruolo importante nella fase più difficile attraversata dalla raffineria dopo l’uscita di Lukoil. Ma ha anche spiegato che quella che poteva essere una soluzione necessaria in una determinata fase non necessariamente può diventare l’assetto definitivo per i prossimi anni. E per farlo ha utilizzato una metafora eloquente: “la medicina di un giorno non è necessariamente la medicina di tutti i giorni”, aggiungendo che, in determinate condizioni, “le medicine diventano veleni”.È difficile non leggere queste parole come un’indicazione sulla direzione che la nuova proprietà intende imprimere a ISAB.

Ludoil ha rilevato la raffineria con un piano di investimenti da 1,3 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, con l’obiettivo di intervenire sugli impianti, rafforzare la capacità produttiva e accompagnare la trasformazione del polo verso nuove produzioni e biocarburanti. L’operazione si è perfezionata dopo il procedimento di Golden Power.

Ma una nuova proprietà, un nuovo piano industriale e un massiccio programma di investimenti devono inevitabilmente confrontarsi con rapporti commerciali già costruiti nel precedente assetto proprietario.Ed è qui che il tema Trafigura diventa centrale.

Il Governo, nel frattempo, con il “Golden Power” ha posto ISAB sotto la propria tutela proprio in ragione della sua funzione strategica. Tra le esigenze poste al centro delle prescrizioni governative c’è anche quella della sicurezza degli approvvigionamenti e della disponibilità dei prodotti raffinati per il mercato nazionale.

È qui che si apre la vera partita da giocare fra le due esigenze: da una parte la libertà contrattuale e commerciale di una società privata; dall’altra la funzione strategica attribuita dallo Stato a un impianto che rappresenta oltre un quinto della capacità di raffinazione italiana.

Il punto non è, dunque, soltanto chi possieda ISAB. Il punto è quanto effettivamente possa essere autonoma la nuova ISAB nelle decisioni relative all’acquisto del greggio, alla vendita dei prodotti e alla destinazione della produzione, se una parte così significativa della sua attività resta incardinata in un accordo di lunga durata. Ed è proprio su questo terreno che le parole di Fedeli sembrano aver consegnato al ministro una questione che non può essere elusa.

Urso, dal canto suo, oggi ha insistito soprattutto sul ruolo strategico di ISAB e sulla necessità di proteggere la capacità di raffinazione italiana ed europea. Ha ricordato che l’Italia ha scelto di preservare le proprie raffinerie mentre altri Paesi europei procedevano con le chiusure, collegando questa scelta alla sicurezza degli approvvigionamenti in una fase segnata da conflitti e dalla riduzione delle rotte energetiche disponibili.

Ma proprio la sicurezza degli approvvigionamenti rappresenta il terreno sul quale il rapporto con Trafigura dovrà essere valutato. Non significa necessariamente che il contratto debba essere cancellato. E non significa nemmeno che oggi sia stata annunciata una trattativa per modificarlo. Significa, però, che la nuova ISAB sembra voler recuperare spazi di autonomia rispetto a un rapporto commerciale nato in una fase emergenziale e destinato, nella sua configurazione attuale, a durare ancora diversi anni.Fedeli ha parlato di una ISAB che deve tornare a operare liberamente sul mercato, ma se questa è la direzione industriale, la domanda diventa inevitabile: quanto può essere realmente libera una raffineria che ha davanti a sé ancora sette anni di un accordo commerciale così rilevante?

La risposta, almeno in parte, non è più soltanto nelle stanze di Priolo. Dovrà arrivare soprattutto da Roma.

Il Governo ha esercitato il Golden Power per garantire che ISAB restasse un’infrastruttura strategica al servizio dell’interesse nazionale. Ora dovrà verificare che le prescrizioni adottate siano concretamente compatibili con gli equilibri commerciali ereditati dal precedente assetto.

E, se necessario, accompagnare — attraverso il confronto istituzionale e la moral suasion, più che attraverso interventi autoritativi non previsti — una revisione degli equilibri che consenta alla nuova proprietà di esercitare pienamente il ruolo industriale che le viene chiesto.

Perché il vero paradosso della giornata di oggi è proprio questo: ISAB è tornata italiana, ma una parte decisiva della sua libertà commerciale resta legata a un contratto sottoscritto quando la raffineria apparteneva a un altro azionista e attraversava una fase completamente diversa della propria storia.

Trafigura oggi non c’era. Ma era probabilmente il convitato di pietra della visita del ministro.