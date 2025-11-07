Isab e Ias al centro del Consiglio Femca Cisl Ragusa-Siracusa: “Difendere lavoro, ambiente e credibilità”

Vicende Isab e Ias al centro del Consiglio generale della Femca Cisl Ragusa Siracusa tenuto nel salone “Giulio Pastore” di via Arsenale. Un incontro esteso alle RSU territoriali e convocato dal segretario generale della federazione, Alessandro Tripoli.

Al Consiglio hanno preso parte, oltre ai componenti di segreteria Antonino Di Rosa e Gianluca Agati, la segretaria generale Femca Cisl nazionale, Nora Garofalo, il segretario Femca Cisl nazionale, Sebastiano Tripoli, il segretario generale Femca Cisl Sicilia, Stefano Trimboli, e il segretario senerale Ust Cisl Ragusa-Siracusa, Giovanni Migliore.

L’iniziativa si colloca in una fase delicata per il sistema industriale del territorio e ha rappresentato un importante momento di confronto politico e sindacale sulle prospettive del polo di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta e sul ruolo che la Femca intende continuare a esercitare con equilibrio, serietà e visione.

La Femca Cisl ha riaffermato con chiarezza che la credibilità del sindacato si misura nella coerenza e nella continuità del lavoro, non nella ricerca del consenso facile. Tripoli ha sottolineato come, “in una fase di grandi trasformazioni, serva una linea ferma e riconoscibile: noi stiamo dentro i processi, li presidiamo e li orientiamo, con responsabilità, serietà e unità d’azione”.

Le questioni industriali che interessano il polo di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta restano al centro dell’impegno della Femca provinciale. “Sulla Isab, seguiamo con attenzione la fase di riequilibrio finanziario – ha sottolineato ancora – ribadendo che lo stabilimento deve restare pienamente operativo, garantendo occupazione, sicurezza e manutenzioni”.

Tripoli ha ricordato che “l’impianto continua a lavorare regolarmente e che la procedura negoziata del debito potrebbe chiudersi, da quanto riferitoci, nei primi mesi del 2026, un passaggio che andrà accompagnato con prudenza e costante vigilanza, nel rispetto degli impegni previsti dal Golden Power e nella piena tutela dei lavoratori”.

La vertenza Ias è stata indicata come priorità assoluta per il territorio. Tripoli ha chiarito che “la vera sfida oggi è salvare l’impianto e tutelare i 37 lavoratori che lo mantengono operativo, evitando che scelte improvvisate o polemiche locali ne mettano a rischio la funzione. L’Ias è un’infrastruttura che deve restare al servizio del territorio. Lo studio di fattibilità per l’utilizzo civile dimostra che l’allaccio dei reflui di Siracusa, Floridia e Solarino e, per la Femca, anche di Augusta, rappresenta la via più logica, rapida e sostenibile”.

Tripoli ha inoltre ricordato che Augusta fa parte dell’ATI idrico provinciale e che il servizio, gestito da Aretusacque S.p.A., consente una piena integrazione tecnica e istituzionale con il sistema IAS e con il comune di Augusta.

“Trascurare questa possibilità – ha sottolineato ancora il segretario generale della federazione dell’energia – significherebbe rinunciare alla soluzione più concreta e sostenibile, con il rischio di disperdere risorse e indebolire un impianto che può essere parte della soluzione, non del problema. Difendere l’IAS vuol dire difendere lavoro, ambiente e credibilità”.

Tripoli ha anche ricordato che la Femca Cisl ha concluso la contrattazione di secondo livello in tutte le principali aziende del settore ponteggi e coibenti del territorio, un risultato che testimonia la solidità delle relazioni sindacali e la capacità della nostra organizzazione di dare risposte concrete ai lavoratori.

Il segretario generale CISL Ragusa–Siracusa, Giovanni Migliore, ha proposto la convocazione di un incontro con i quattro sindaci interessati alla rete di depurazione per aprire un dialogo franco e costruttivo sulla questione Ias, richiamando anche il valore confederale delle iniziative della CISL, come la Marcia per la Pace, che ribadiscono il senso sociale e comunitario dell’azione sindacale.

Il segretario generale Femca Sicilia, Stefano Trimboli, ha espresso pieno sostegno alla linea territoriale, evidenziando che le vertenze del polo siracusano sono parte di una battaglia più ampia per una transizione giusta e condivisa.

Trimboli ha inoltre richiamato l’attenzione sulla questione idrica, divenuta ormai tema strutturale per lo sviluppo produttivo e ambientale della regione. A chiudere i lavori, la segretaria generale Femca Cisl nazionale, Nora Garofalo, che ha ringraziato la struttura territoriale per la qualità del confronto e per la coerenza della linea politica espressa.

La Segretaria Generale ha ricordato l’impegno diretto nelle vertenze locali, come la partecipazione allo sciopero Versalis di Ragusa del novembre 2024 sottolineando che “la Femca Cisl continuerà a essere presente in ogni sito industriale, accanto ai lavoratori, con il massimo impegno della Segreteria nazionale per sostenere il lavoro, la transizione e la coesione sociale”.

Ha infine richiamato il valore confederale della responsabilità e di come la Femca, con i suoi quattro comparti e venti contratti differenti, sia per natura una categoria unitaria, che dialoga e che ha alto il senso di confederalità. Il sindacato non divide, ma costruisce. Il nostro compito è unire industria, ambiente e persone in una visione di futuro condiviso.