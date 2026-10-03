ISAB, la Fiom a Urso: “racconta il Paese delle imprese, ma dimentica quello del lavoro”

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Il giorno della visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a Isab diventa anche occasione per la Fiom di rilanciare le proprie richieste sul futuro del polo petrolchimico siracusano. A parlare è Antonio Recano, coordinatore dei petrolchimici Fiom Sicilia, che contesta la rappresentazione di una vicenda ormai risolta e chiede invece al Governo di chiarire quali garanzie concrete accompagnino il nuovo assetto della raffineria.

Urso, durante la visita di oggi, ha rivendicato l’intervento del Governo a tutela di ISAB, ricordando il decreto che, nelle sue parole, costruì un «cordone sanitario» attorno allo stabilimento quando la raffineria rischiava di fermarsi dopo l’uscita di Lukoil. Il ministro ha inoltre sottolineato il ritorno dell’impianto sotto una proprietà italiana e il suo ruolo nella sicurezza energetica nazionale ed europea.

È proprio da qui che parte la critica della Fiom. “Urso racconta il Paese delle imprese, ma dimentica il Paese del lavoro“, sostiene Recano, secondo il quale i lavoratori del polo petrolchimico vivono quotidianamente una realtà “molto più complessa” rispetto a quella descritta dal Governo.

Al centro della posizione sindacale c’è innanzitutto il Golden Power applicato all’operazione ISAB-Ludoil. Il Governo ha esercitato i poteri speciali sull’acquisizione del 51% della raffineria imponendo delle prescrizioni, ma, osserva Recano, lavoratori, organizzazioni sindacali e territorio hanno il diritto di conoscere almeno nella loro sostanza quali siano le garanzie previste per la continuità produttiva, gli investimenti, l’occupazione diretta e soprattutto per le migliaia di lavoratori dell’indotto.

“Non basta continuare a magnificare il Golden Power“, afferma il coordinatore della Fiom. “Bisogna spiegare cosa protegge, quali obblighi impone e come il Governo intende verificarne il rispetto“. La richiesta arriva in una fase nella quale proprio i contenuti delle prescrizioni sono oggetto di attenzione politica. Anche il senatore del Pd Antonio Nicita ha chiesto al Governo di chiarire i termini del rapporto tra ISAB e Trafigura e le condizioni legate all’esercizio dei poteri speciali.

Ed è infatti Trafigura l’altro grande nodo indicato dalla Fiom. Recano chiede di conoscere quale sarà il ruolo del trader internazionale nel nuovo assetto della raffineria, considerando il rapporto di lungo periodo che riguarda l’approvvigionamento delle materie prime e la commercializzazione dei prodotti.”Se ISAB viene definita dal Governo un’infrastruttura strategica per la sicurezza energetica nazionale – sottolinea Recano – allora bisogna chiarire quale autonomia industriale e commerciale avrà effettivamente la nuova proprietà e quale ruolo continuerà ad avere Trafigura“.

La questione riguarda, secondo il sindacato, non soltanto i rapporti contrattuali tra le società, ma anche il funzionamento concreto della raffineria: chi approvvigiona l’impianto, chi commercializza i prodotti, quale quota viene destinata al mercato nazionale e dove si colloca il centro delle decisioni strategiche di ISAB. Il tema è stato sollevato anche durante la visita ministeriale: Urso ha affermato che il problema Trafigura sarà “affrontato alla radice“.

Sul fronte degli investimenti, la Fiom riconosce l’importanza degli annunci della nuova proprietà. Ludoil ha indicato un piano da 1,3 miliardi di euro in cinque anni, il mantenimento dell’attuale organico, circa mille persone coinvolte nelle attività legate agli investimenti e circa cento nuovi addetti a regime.

Numeri che, per Recano, rappresentano però un punto di partenza e dovranno essere verificati nella loro concreta attuazione, attraverso cronoprogrammi, cantieri, investimenti e occupazione reale. “Un piano aziendale non può sostituire una politica industriale nazionale“, sostiene il coordinatore dei petrolchimici Fiom Sicilia. Per il sindacato, infatti, la questione non riguarda soltanto il futuro di ISAB, ma l’intero polo siracusano, mentre la chimica di base viene ridimensionata, Versalis procede nella propria trasformazione e i lavoratori delle imprese dell’indotto affrontano una fase di crescente incertezza.

La domanda posta dalla Fiom riguarda quindi il lungo periodo. “La questione è capire quale industria dovrà esserci qui tra dieci o vent’anni e quanti lavoratori dovranno continuare a lavorarci“. In questo scenario, Recano chiede che alla trasformazione industriale corrisponda anche una strategia sul lavoro. Il sindacato vuole sapere quali strumenti saranno messi in campo per accompagnare la riconversione professionale, come verrà garantita la continuità occupazionale nell’indotto e quali clausole sociali saranno previste. E pone anche il tema della competizione negli appalti, chiedendo che non venga scaricata sul costo del lavoro, sui salari e sulla sicurezza.

Da qui la richiesta di un confronto con il ministro Urso e con la nuova proprietà su cinque questioni strettamente collegate: le garanzie occupazionali per lavoratori diretti e indotto, gli investimenti e il loro cronoprogramma, il ruolo di Trafigura e l’autonomia industriale e commerciale di ISAB, la continuità produttiva e degli approvvigionamenti e, infine, la strategia industriale complessiva per il petrolchimico siracusano.

“I lavoratori non chiedono rassicurazioni, vogliono risposte“, conclude Recano. Una posizione che la Fiom aveva già espresso nei giorni scorsi, chiedendo un confronto sul futuro di ISAB e dell’intero polo industriale, con particolare attenzione a investimenti, continuità produttiva e occupazione.

Per il sindacato, dunque, la nuova fase di ISAB non può essere misurata soltanto attraverso il cambio di proprietà e gli investimenti annunciati. La partita riguarda anche le conseguenze sociali della trasformazione industriale e la capacità di accompagnare il cambiamento senza lasciare scoperto il fronte dell’occupazione, dell’indotto e della sicurezza del lavoro.