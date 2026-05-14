Isab-Ludoil, il Pd di Siracusa chiede chiarezza sul futuro del polo industriale: “Servono garanzie su lavoro, ambiente e sicurezza”

Il Partito Democratico cittadino interviene sulla notizia dell’acquisizione del 51% di Isab da parte di Ludoil Energy: “un’operazione che, per dimensioni e rilevanza strategica, riguarda non soltanto il futuro della raffineria ma l’intero assetto industriale, occupazionale e sociale di Siracusa e di una parte significativa del sistema energetico nazionale”, dichiara la segretaria cittadina del Partito democratico, Matilde Di Giovanni.

“L’annuncio è stato presentato come la nascita del più grande operatore energetico privato italiano. – dichiara – Si tratta di una prospettiva che, se accompagnata da investimenti concreti e da una visione industriale di lungo periodo, può rappresentare un’opportunità per rafforzare il ruolo strategico del polo petrolchimico e garantire continuità produttiva e occupazionale. Tuttavia, insieme all’interesse e alle aspettative, emergono dal territorio interrogativi che meritano risposte chiare e tempestive. Lavoratori, imprese dell’indotto, istituzioni locali e comunità si chiedono quale sarà il reale assetto proprietario e decisionale della società, quale ruolo continuerà a svolgere Goi Energy che manterrà il 49% del capitale, e se Trafigura (società di scambio di materie prime – petrolio ecc. – di proprietà dei suoi dipendenti) continuerà a esercitare un’influenza sostanziale attraverso i contratti di approvvigionamento e di trading. E’ necessario per le esigenze del territorio sapere quali siano le effettive capacità finanziarie del nuovo assetto societario, quali investimenti siano previsti per la manutenzione, la sicurezza e la riconversione industriale, e quali garanzie concrete possano essere offerte ai lavoratori diretti e alle migliaia di addetti dell’indotto. Particolare attenzione viene posta al piano industriale: quando sarà presentato, quali saranno i tempi della transizione verso i biocarburanti, idrogeno e altro e quale ruolo continuerà ad avere la raffinazione tradizionale in un sito che resta strategico per il Paese”.

“Non meno rilevanti – dice ancora – sono i temi della salute e sicurezza, della tutela ambientale e della riduzione del rischio industriale, aspetti che in un’area ad alta concentrazione produttiva assumono un valore centrale per i lavoratori e per l’intera cittadinanza. Restano inoltre da chiarire i profili giuridici e finanziari connessi ai contenziosi ancora aperti con Lukoil e Litasco, nonché le eventuali condizioni poste dal Governo italiano nell’ambito dei poteri speciali di Golden Power. Per queste ragioni, già il sen. Antonio Nicita del Partito Democratico ha anticipato il deposito di una interrogazione parlamentare che solleciti al Governo nazionale tra le altre cose il coinvolgimento strutturato della Regione Siciliana e dele altre realtà territoriali: le organizzazioni sindacali, le istituzioni locali e le rappresentanze del territorio. Siracusa ha già pagato un prezzo elevato in termini ambientali e sociali e non può limitarsi ad assistere a un cambio di assetto societario senza conoscere con precisione quali saranno le ricadute concrete sul lavoro, sulla sicurezza, sull’ambiente e sul futuro industriale del polo. Il territorio non chiede annunci, ma trasparenza. Non cerca slogan, ma impegni verificabili”.

“Non vuole assistere a una semplice operazione finanziaria, ma a un progetto industriale credibile capace di garantire occupazione, investimenti, sicurezza e sviluppo sostenibile. – dichiara – Il polo industriale è al centro della attenzione della stampa locale anche perchè molti cittadini segnalano una forte puzza di idrocarburi. Da diverse zone della città vengono segnalati miasmi intensi e aria ritenuta “irrespirabile” dai residenti, con numerose segnalazioni già arrivate attraverso il sistema Nose, strumento di uso pubblico utilizzato per monitorare in tempo reale gli odori industriali percepiti dalla popolazione”.

La segretaria cittadina del Partito democratico sollecita pertanto gli Enti locali, che governano il territorio di Siracusa, ad attivarsi per risolvere il problema.