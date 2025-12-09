ISEE 2026: al via la raccolta della documentazione presso le sedi Civitalia

Civitalia informa tutti i cittadini che è già possibile avviare la procedura per la presentazione dell’ISEE 2026, documento indispensabile per continuare a beneficiare delle principali misure di sostegno economico nazionali e locali.

Non presentare l’ISEE nei tempi previsti comporta la sospensione o la perdita automatica di importanti benefici, tra cui:

– Assegno di Inclusione

– Supporto Formazione e Lavoro

– Carta Acquisti per minori di 3 anni e over 65

– Assegno Unico Universale

– Bonus sociali su luce e gas

L’ISEE è lo strumento che consente allo Stato di valutare la reale situazione economica del nucleo familiare e permette l’accesso a contributi, agevolazioni, servizi e tariffe ridotte. Presentarlo per tempo significa tutelarsi ed evitare interruzioni nei pagamenti.

Per tutti i cittadini che hanno già presentato l’ISEE lo scorso anno presso le sedi Civitalia, l’aggiornamento per il 2026 sarà ancora più semplice e veloce, grazie ai dati già presenti negli archivi.

Chi invece presenta l’ISEE per la prima volta presso gli uffici Civitalia riceverà assistenza completa dal personale qualificato su tutta la documentazione necessaria.

I cittadini possono rivolgersi a una delle sedi Civitalia: Siracusa Via Italia 22, Priolo Gargallo Via dei Castel Lentini 127, Melilli

Piazza Crescimanno 4. Per informazioni e appuntamenti telefonare al numero dedicato 3519001347.

Civitalia invita tutti i cittadini a non attendere le scadenze dell’ultimo momento: anticipare la presentazione dell’ISEE significa evitare blocchi nei pagamenti e garantire continuità nei benefici.