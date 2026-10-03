Ispa porta l’esperienza di Siracusa in Europa con il progetto Erasmus+ LDA-NEXT

Attualità · Secondo meeting

L’ente di formazione e sviluppo territoriale ISPAL, con sede a Siracusa, sarà tra i protagonisti del secondo incontro internazionale del progetto europeo LDA-NEXT, in programma il 5 e 6 ottobre a Muxía, in Galizia. L’iniziativa, finanziata dal programma Erasmus+, riunirà partner italiani e spagnoli impegnati nel rafforzamento delle competenze degli Agenti di Sviluppo Locale e nella promozione di modelli innovativi di sviluppo territoriale.

L’incontro vedrà la partecipazione dei partner italiani ISPAL e LIMEUP, insieme alle organizzazioni spagnole AFIPRODEL e INDA Iniciativas, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo degli Agenti di Sviluppo Locale e favorire lo scambio di competenze e buone pratiche a livello europeo.

Nel corso della prima giornata si svolgerà un workshop transnazionale dedicato alle sfide, alle competenze e al contributo degli Agenti di Sviluppo Locale nello sviluppo dei territori. Saranno inoltre presentati gli avanzamenti del progetto e i primi risultati dell’analisi sulle buone pratiche individuate dai partner europei. Una parte dei lavori sarà aperta ad altre organizzazioni italiane e spagnole attraverso una modalità di partecipazione ibrida, favorendo il confronto e la condivisione di esperienze.

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Per ISPAL, la partecipazione all’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto internazionale sui temi dello sviluppo locale, dell’innovazione sociale e della valorizzazione delle comunità territoriali, rafforzando il contributo del territorio siracusano alle politiche europee per la coesione e la crescita sostenibile.

Nel pomeriggio del 5 ottobre i partner si riuniranno nel secondo Comitato Direttivo del progetto LDA-NEXT per valutare i risultati raggiunti e programmare le prossime attività previste dal partenariato internazionale.

Accanto ai momenti di lavoro, il programma prevede visite studio ad alcune esperienze di sviluppo locale e rurale della Costa da Morte, considerate esempi significativi di valorizzazione del territorio, promozione turistico-culturale e partecipazione delle comunità locali. Le attività favoriranno uno scambio diretto di conoscenze tra i partner italiani e spagnoli, con l’obiettivo di trasferire metodologie e buone pratiche utili anche nei contesti territoriali della Sicilia e della provincia di Siracusa.

Il progetto LDA-NEXT nasce per rafforzare le competenze degli Agenti di Sviluppo Locale e promuovere la cooperazione europea attraverso lo scambio di esperienze, strumenti e metodologie capaci di sostenere uno sviluppo territoriale più inclusivo, partecipato e sostenibile.