Ispezione all’Asp di Siracusa, Schifani dà seguito alla richiesta di Cannata

Il presidente Schifani, su impulso del deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, avvia un’ispezione all’Asp di Siracusa. È quanto emerge da un documento firmato ieri dalla presidenza della Regione, inviato all’assessore regionale alla Salute, al dipartimento per la Pianificazione strategica, al dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico e per conoscenza a Cannata.

Tutto prende il via da una richiesta formale da parte dell’esponente di Fratelli d’Italia – vice presidente della commissione Bilancio della Camera – con cui veniva chiesta per l’appunto un’indagine ispettiva “in considerazione delle criticità gestionali registrate – si legge nel documento della Regione -, in particolare a seguito dell’incendio verificatosi all’impianto Ecomac di Augusta il 5 luglio e delle possibili conseguenze sulla salute pubblica e sull’affidabilità del sistema sanitario regionale”.

Una richiesta, quella di Cannata, che oltre a suscitare clamore aveva infuocato il dibattito politico con un botta e risposta – anche con toni aspri – tra il parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia e alcuni deputati regionali (Gennuso e Auteri su tutti).

“A luglio, a seguito dell’incendio presso l’impianto ECOMAC di Augusta, ho trasmesso una prima nota all’ASP, seguita da una seconda richiesta formale. L’ASP ha risposto con allegati e dichiarazioni, ma si è trattato di risposte parziali e generiche, non adeguate alle richieste operative e sanitarie avanzate – ha dichiarato Cannata nei giorni scorsi -. Nessuna reale attivazione di misure, nessun piano sanitario, nessuna informazione tempestiva alla popolazione. E in un territorio come Siracusa, ciò è semplicemente inaccettabile”.

Da qui la richiesta di un’ispezione, oggi accolta da Schifani con la quale si chiede a tutti gli uffici di competenza di avviare le attività di controllo “provvedendo a relazionare direttamente il richiedente (Cannata, ndr) e lo scrivente (Schifani)”.