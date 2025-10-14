Ultime news

Ispezione all’Asp di Siracusa, Schifani dà seguito alla richiesta di Cannata

Il presidente della Regione ha accolto la richiesta del parlamentare di Fratelli d'Italia, chiedendo agli uffici competenti di avviare i controlli necessari

Il presidente della Regione, Schifani e il parlamentare nazionale Luca Cannata

Il presidente Schifani, su impulso del deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, avvia un’ispezione all’Asp di Siracusa. È quanto emerge da un documento firmato ieri dalla presidenza della Regione, inviato all’assessore regionale alla Salute, al dipartimento per la Pianificazione strategica, al dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico e per conoscenza a Cannata.

Tutto prende il via da una richiesta formale da parte dell’esponente di Fratelli d’Italia – vice presidente della commissione Bilancio della Camera – con cui veniva chiesta per l’appunto un’indagine ispettiva “in considerazione delle criticità gestionali registrate – si legge nel documento della Regione -, in particolare a seguito dell’incendio verificatosi all’impianto Ecomac di Augusta il 5 luglio e delle possibili conseguenze sulla salute pubblica e sull’affidabilità del sistema sanitario regionale”.

Una richiesta, quella di Cannata, che oltre a suscitare clamore aveva infuocato il dibattito politico con un botta e risposta – anche con toni aspri – tra il parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia e alcuni deputati regionali (Gennuso e Auteri su tutti).

“A luglio, a seguito dell’incendio presso l’impianto ECOMAC di Augusta, ho trasmesso una prima nota all’ASP, seguita da una seconda richiesta formale. L’ASP ha risposto con allegati e dichiarazioni, ma si è trattato di risposte parziali e generiche, non adeguate alle richieste operative e sanitarie avanzate – ha dichiarato Cannata nei giorni scorsi -. Nessuna reale attivazione di misure, nessun piano sanitario, nessuna informazione tempestiva alla popolazione. E in un territorio come Siracusa, ciò è semplicemente inaccettabile”.

Sanità e polemiche

Da qui la richiesta di un’ispezione, oggi accolta da Schifani con la quale si chiede a tutti gli uffici di competenza di avviare le attività di controllo “provvedendo a relazionare direttamente il richiedente (Cannata, ndr) e lo scrivente (Schifani)”.


