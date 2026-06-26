Ispezioni nelle gallerie, stop notturno al traffico sulla Catania-Siracusa in direzione nord

Al fine di eseguire le attività di ispezione tecnica delle gallerie lungo l’autostrada “Catania-Siracusa”, dal 29 giugno al 1° luglio, nella fascia oraria dalle 22 alle 6, sarà prevista la chiusura dell’intera carreggiata in direzione Catania.

Le suddette attività di verifica verranno effettuate nelle sole ore notturne al fine di limitare i disagi alla circolazione stradale e consentirne al contempo l’esecuzione in condizioni di sicurezza.

La viabilità alternativa, come indicato dalla segnaletica di cantiere, sarà garantita tramite la strada statale 114 “Orientale Sicula”.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.