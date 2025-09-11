Istituito un Centro Accoglienza Oncologico dedicato ai pazienti della provincia di Siracusa

L’ASP di Siracusa ha istituito un nuovo Centro Accoglienza Oncologico (Cao), un servizio telefonico dedicato esclusivamente ai pazienti oncologici ed oncoematologici. L’iniziativa mira a semplificare l’accesso alle prestazioni sanitarie e a ridurre i disagi per i pazienti più fragili, eliminando la necessità di recarsi di persona agli sportelli Cup tradizionali.

Il nuovo servizio, accessibile tramite la linea telefonica 0931 312531, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Un operatore specializzato sarà a disposizione per prendere in carico le richieste dei pazienti o dei loro delegati, occupandosi della corretta registrazione e della prenotazione di visite ed esami. Il personale del Cao fornirà anche informazioni dettagliate sulla documentazione necessaria, le preparazioni richieste per gli esami e i percorsi di assistenza. Questo canale diretto e semplificato fungerà anche da punto informativo dedicato per ogni problematica sanitaria di competenza dell’ASP.

“Con l’istituzione del Centro Accoglienza Oncologico – dichiara il direttore generale dell’ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone – questa Azienda fa un passo importante verso una sanità sempre più vicina ai bisogni dei cittadini. Questo servizio dedicato è stato pensato per dare una risposta concreta alle necessità dei pazienti oncologici, che meritano un accesso facilitato e un supporto costante nel loro percorso di cura. Il CAO è il risultato di un modello organizzativo orientato all’efficienza e alla presa in carico proattiva, che rafforza il nostro impegno a migliorare la qualità dell’assistenza sul nostro territorio.”

Il CAO opererà sotto il coordinamento della UOC SIFA e Controllo di Gestione, in stretta collaborazione con la UOS Coordinamento CUP – Governo Liste d’Attesa, per garantire l’uniformità dei processi di prenotazione e l’ottimizzazione delle agende dedicate.

Per la più ampia divulgazione del nuovo Centro di Accoglienza Oncologico è stato predisposto un video esplicativo con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale sulle modalità di accesso pubblicato in rete e diffuso attraverso i social e riprodotto attraverso i circuiti interni nelle sale di attesa degli Ospedali e dei Distretti sanitari dell’Azienda.