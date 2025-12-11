Istituzione della riserva della Pillirina, Avs Siracusa riunisce esperti, associazioni e residenti per fare il punto sull’iter

Un incontro partecipato quello che si è tenuto martedì scorso al Centro Pio La Torre, in piazza Santa Lucia, dal titolo: “Pillirina: Una riserva di futuro”. Un appuntamento organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) con l’obiettivi di fare il punto sull’iter di istituzione della “Riserva Naturale Orientata Terrestre Capo Murro di Porco e penisola della Maddalena” e di comprendere come la Riserva terrestre possa fungere da volano per l’economia sostenibile del territorio. Un incontro con tante voci che ha permesso di comprendere meglio quanto sia importante preservare uno dei luoghi più affascinanti di Siracusa.

L’incontro è stato introdotto e moderato da Salvo La Delfa (coportavoce provinciale Europa Verde Siracusa – AVS) e da Sebastiano Zappulla (presidente provinciale Sinistra Italiana Siracusa – AVS). Sono intervenuti esponenti delle associazioni ambientaliste, Fabio Morreale (Natura Sicula), Paolo Tuttoilmondo (Legambiente) e Marco Mastriani (Ente Fauna Siciliana) ed esponenti delle riserve, Fabio Cilea (Direttore Riserva Naturale Saline di Priolo), Patrizia Maiorca (Presidente Area Marina Protetta del Plemmirio, AMP).

Le opportunità per il territorio della Riserva sono state trattate da Giuseppe Macca (Esperto in economia sostenibile, Ethics4Growth, UniPa, UniKore), Daniela Quacinella (Esperta in strategie di marketing e progettazione collaborativa), Giusi Orefice (operatrice economica, proprietaria Resort Borgo Pantano) e da Tatiana Gambarro (presidente associazione Plemmyrion). E’ intervenuto anche Carmelo Maiorca (giornalista). A sorpresa è intervenuto anche il vigilantes dell’Elemata, Giuseppe Cassia. Ha preso la parola anche Nino Attardo.

Salvo La Delfa ha ricordato quali siano stati i motivi dell’organizzazione di questo incontro, gli obiettivi che si è desiderato raggiungere, fare il punto sull’iter di istituzione della “Riserva Naturale Orientata Terrestre Capo Murro di Porco e penisola della Maddalena” e comprendere come la Riserva terrestre possa fungere da volano per l’economia sostenibile del territorio, con la possibilità di coniugare la salvaguardia dell’ambiente con nuove opportunità per il territorio, una Riserva naturale orientata terrestre che permetta di conservare habitat, biodiversità, paesaggio e valori culturali e che attivi una economia di qualità, integrando la conservazione, una fruizione lenta e filiere locali a basso impatto. Ha ricordato come siano passati 16 anni da quando fu presentato il progetto del resort Four Seasons che prevedeva anche un isolotto artificiale e ha fatto un excursus delle due azioni (blocco del progetto, istituzione della riserva) che sono state condotte dagli ambientalisti in questi anni per salvaguardare uno dei luoghi più belli di Siracusa. Sedici anni che hanno visto un’importante partecipazione da parte delle associazioni, con SOS Salviamo Siracusa che comprende 48 sigle e le tante marce partecipate dai siracusani.

Sebastiano Zappulla ha invece evidenziato l’obiettivo politico di Alleanza Verdi e Sinistra, cioè quello di entrare nel cuore dei temi, affrontandoli con esperti e portandoli all’attenzione dell’opinione pubblica.

Fabio Morreale, pur sicuro dell’istituzione della riserva terrestre ha ritenuto che non mancherà sicuramente un ricorso al Tar da parte di Elemata contro il decreto assessoriale. Inoltre, ha auspicato che Capitaneria di Porto, Demanio Marittimo e Comune di Siracusa facciano rispettare il codice della navigazione per permettere a tutti di usufruire del tratto di costa. Morreale chiede anche al Comune di Siracusa di confrontarsi con la società Elemata, visto che a suo dire con la sosta delle guardie giurate in via Sant’Agostino si impedirebbe la libera fruizione di superfici comunali.

Subito dopo ha preso parola Paolo Tuttoilmondo, il quale ha ricordato che tutto iniziò con la Marcia dello Zingaro, che portò all’emanazione della prima legge italiana di istituzione dei parchi e delle riserve e da allora, da 45 anni, sono stati raggiunti tanti risultati dal punto di vista vincolistico, di tutela e salvaguardia dei luoghi. Il rappresentante di Legambiente ha ricordato l’iter di istituzione della riserva di Vendicari, dove negli anni ‘70 si pensava di realizzare una raffineria e negli anni ‘80 si voleva realizzare un porto turistico e solo le battaglie degli ambientalisti hanno evitato queste possibilità. Ha ricordato che l’istituzione di una riserva da sempre ha generato uno scontro tra interessi privati e tutela dei beni da parte della collettività, e che le riserve sono sempre nate dall’emergenza di tutelare aree di particolare bellezza da iniziative economiche tutelando l’interesse pubblico dall’interesse privato.

Tuttoilmondo ha anche evidenziato che la riserva della Pillirina e quella di Punta Bianca ad Agrigento sono le uniche due in cui si è riattivata l’istituzione accelerando l’iter dopo il blocco della sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava mancante nella legge regionale siciliana la concertazione. Tuttoilmondo ha infine sostenuto di essere vicini all’istituzione ma ancora oggi c’è chi si batte per mantenere la perimetrazione, la regolamentazione della riserva in maniera tale da escludere qualsiasi intervento edilizio e chi, tutelando gli interessi privati, tende all’istituzione della riserva in maniera tale che non nuoccia all’investimento privato.

All’incontro è intervenuto anche Marco Mastriani, che ha precisato come l’Area Marina Protetta del Plemmirio abbia più volte segnalato alla Capitaneria di Porto l’impossibilità di accedere alle particelle demaniali che permettono di raggiungere il mare. Mastriani ha ricordato l’approvazione nel 2011 in Consiglio comunale della cosiddetta “variante della bellezza”, promosssa dal compianto Ettore Di Giovanni. Ha sottolineato che le riserve oltre a tutelare ambienti naturali permettono lo sviluppo dell’ecoturismo ricordando che Vendicari ha 600 mila visitatori mentre la riserva dello Zingaro un milione.

Secondo Marco Mastriani esistono due tipi di visioni: un tipo che predilige i villaggi turistici, i megaimpianti fotovoltaici, le pale eoliche, le grosse holding e un tipo, un modello, che è quello che sostengono le associazioni, che prediligono gli operatori locali, le imprese servizi turistici, un ecoturismo che si basa sulla difesa delle risorse ambientali. Ha evidenziato che in provincia di Siracusa sono presenti 7344 strutture alberghiere ed extra alberghiere e la stragrande maggioranza di loro sono concentrate nel comune di Siracusa (3264) e nel comune di Noto (1377) perché il parco archeologico e la riserva di Vendicari sono grandi attrattori e le persone scelgono la bellezza del sud est siciliano. Ha sottolineato che il 31% dei Comuni italiani ricadono in aree protette e i dati dimostrano che questi comuni hanno economie in crescita, in contrasto a quanto raccontato da chi si oppone al Parco degli Iblei.

È stato poi il turno di Patrizia Maiorca che ha ricordato subito la bellezza della Pillirina, a partire dalla stessa stradella di Sant’Agostino. Come Presidente dell’Area Marina Protetta del Plemmirio dopo aver saputo della proposta di sdemanializzazione da parte di alcuni proponenti che tutelano interessi privati, aveva dato incarico ad un geologo per verificare e fare dei rilievi sulle pozze di marea e sulle latomie, che sono presenti e, quindi, non possono essere sdemanializzate. Ha ricordato di aver scritto all’assessorato regionale allegando lo studio del geologo e infine ha auspicato che la riserva terrestre possa costituire un unicum con l’Area Marina Protetta.

Dopo la Maiorca ha preso parola Giuseppe Macca, esperto in economia sostenibile, sostenendo che anche il privato ha un ruolo determinante e fondamentale nel generare lo sviluppo sostenibile all’interno di una comunità e che non c’è una necessaria antitesi tra intervento privato e sviluppo sostenibile.

Ha preso la parola Fabio Cilea della Riserva Saline di Priolo che ha introdotto il suo intervento affermando di voler raccontare la sua esperienza di gestione per 25 anni di un’area protetta in un contesto complesso, dove 25 anni fa parlare di Natura, di biodiversità, di conservazione era un’utopia. Secondo Cilea l’elemento più importante, intrinseco di una riserva, è la biodiversità, in quanto è noto che un ecosistema integro è importante per la mitigazione ai cambiamenti climatici. Cilea ha ricordato che spesso si parla di fruizione ma si dimentica il punto fondamentale della biodiversità senza la quale non si ha nessun tipo di fruizione.

Daniela Quacinella, esperta in strategia di marketing ha posto l’accento sull’importanza di utilizzare, quando si parla della valorizzazione del territorio, una progettazione partecipativa che permetta di tenere in considerazione tantissimi fattori.

Giusi Orefice, del resort Borgo Pantano, ha sottolineato che una riserva naturale non si protegge da sola ma ha bisogno del rispetto di tutti, che ha bisogno di trovare un compromesso tra fruibilità e rispetto della natura esistente, ha bisogno dei servizi.

Tatiana Gambarro dell’associazione Plemmyrion, ha posto l’accento sul punto di vista di chi vive nella istituenda riserva, auspicando che la Riserva terrestre venga istituita al più presto e affermando che i residenti sono pronti a dare il proprio contributo affinché ciò possa accadere.

Nella fase finale, riservata agli interventi dei partecipanti all’incontro, ha preso la parola Giuseppe Cassia, vigilante e custode di Elemata della Pillirina. Ha sostenuto che tanti non sanno come stanno realmente le cose, ha affermato di aver visto delle carte in cui le particelle non erano presenti quando sono stati comprati i terreni che erano già sdemanializzati, dichiarando di non essere all’incontro in veste ufficiale di Elemata, ed evidenziando che, secondo lui, ci sia stato un attacco personale al Marchese, che è il primo favorevole alla Riserva, che non è stato mai ascoltato.