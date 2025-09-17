Italia Nostra Melilli apre l’anno sociale con “L’Archivio Svelato”

Per inaugurare ufficialmente il nuovo anno sociale, la Sezione di Italia Nostra Melilli ha organizzato un evento speciale, reso possibile grazie all’iniziativa promossa dalla Soprintendenza di Siracusa: Memorie fotografiche – “L’Archivio Svelato”.

Considerata la numerosa adesione dei soci, per l’occasione è stata concessa all’Associazione la possibilità di svolgere la visita giovedì 17 ottobre non soltanto al mattino, ma anche, in via straordinaria, nel pomeriggio per un secondo gruppo.

Con questa esperienza, Italia Nostra Melilli inaugura il nuovo anno sociale ponendo al centro la valorizzazione del patrimonio culturale con un’iniziativa significativa, che sottolinea l’importanza della memoria documentaria e il valore della collaborazione e del dialogo tra comunità e istituzioni preposte alla tutela del patrimonio e dei beni comuni.