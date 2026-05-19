Italia Nostra Siracusa dedica la Settimana del Patrimonio agli edifici pubblici post-unitari

Anche quest’anno Italia Nostra ha promosso, nel mese di maggio, la “Settimana del Patrimonio Culturale”, iniziativa nazionale dedicata alla valorizzazione dei beni culturali italiani.

Per l’edizione 2026, il tema scelto da Italia Nostra nazionale è stato “Edifici pubblici post-unitari, dal 1861 al 1980”.

La sezione di Siracusa ha deciso di focalizzare l’attenzione sugli edifici pubblici post-unitari della terraferma siracusana, realizzati tra il 1871 e il 1937. Nel corso della ricognizione sono stati individuati venti edifici pubblici di particolare interesse storico e architettonico, dalla Capitaneria di Porto e Dogana di piazzale IV Novembre fino all’ex Ospedale Neuropsichiatrico di viale Scala Greca.

La “Settimana del Patrimonio” ha coinvolto la sezione siracusana in tre giornate di attività.

Il 13 maggio si è svolta la presentazione di un percorso fotografico a tre classi seconde del liceo “O.M. Corbino”, con l’obiettivo di far conoscere agli studenti gli edifici individuati e la loro collocazione nella mappa urbana della città.

Il giorno successivo, il materiale fotografico è stato illustrato ai soci e ai simpatizzanti dell’associazione.

Il 15 maggio, infine, gli studenti, accompagnati dalle docenti Nicoletta Abela, Paola Moscatt ed Elena Uccello, insieme alla presidente della sezione di Siracusa, Liliana Gissara, hanno partecipato a una ricognizione degli edifici presenti nel quartiere Umbertino e alla Borgata.

L’iniziativa si è conclusa con la visita alla caserma della Guardia di Finanza di via Epicarmo. Gli studenti, accolti dai collaboratori del comandante provinciale, hanno potuto visitare alcuni ambienti della struttura.

Nel corso dell’incontro, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello J. Pace, ha ricevuto gli studenti nel proprio ufficio, illustrando loro il ruolo e l’importanza delle attività svolte dal Corpo.

La giornata si è conclusa nel giardino della caserma con una foto ricordo insieme al comandante provinciale, ai suoi collaboratori, ai docenti e ai rappresentanti di Italia Nostra.