Italoduo conquista Floridia: piazza in festa tra musica, balli e intrattenimento

Grande partecipazione e una piazza gremita hanno caratterizzato l’edizione 2026 della Festa dell’Ascensione di Floridia, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità cittadina. Anche quest’anno il tradizionale Palio dell’Ascensione ha richiamato numerosi spettatori, confermandosi un evento capace di unire folklore, identità e partecipazione popolare.

A rendere ancora più speciale la serata è stata la tappa floridiana dell’Estate Live Tour di Ermal Meta, che ha scelto la città siracusana per uno dei primi concerti siciliani della sua tournée estiva. Sul palco, il cantautore ha regalato al pubblico un viaggio attraverso i brani più amati del suo repertorio, alternandoli alle nuove canzoni contenute in “Funzioni Vitali”, il suo sesto album di inediti.

Al termine dell’esibizione di Ermal Meta, la festa è proseguita in piazza del Popolo con l’energia e la simpatia di Italoduo, che ha trasformato il centro cittadino in una grande pista a cielo aperto. Il duo ha proposto il nuovo singolo estivo “Colpa di un gelato”, portando sul palco un’atmosfera leggera e spensierata, perfetta per inaugurare la stagione estiva.

Nato nel 2024 dall’incontro casuale di due giovani siciliani accomunati dalla passione per la musica italiana, Italoduo è formato da Antonio Tiralongo, parrucchiere di professione e presenza carismatica sul palco, e Roberto Raddino, tirocinante dottore commercialista con una consolidata esperienza nell’organizzazione di eventi.

In poco più di un anno il progetto musicale è cresciuto rapidamente, conquistando il pubblico grazie a uno spettacolo che reinterpreta i grandi classici della musica italiana con uno stile moderno, coinvolgente e ricco di energia. Il loro repertorio attraversa decenni di successi, dagli anni Settanta ai giorni nostri, coinvolgendo spettatori di tutte le età.

Oggi Italoduo è tra le realtà musicali più richieste della provincia di Siracusa e non solo, protagonista di concerti, eventi pubblici, matrimoni e feste private. Anche a Floridia il duo ha ricevuto una calorosa accoglienza, facendo cantare e ballare centinaia di persone fino a tarda sera.

Una serata che ha saputo coniugare tradizione, spettacolo e musica, regalando a Floridia un’altra pagina di festa e partecipazione da ricordare.