Itinerario alternativo da Siracusa a Ragusa: tutte le tappe imperdibili lungo la strada

Da Siracusa a Ragusa, esiste una strada fatta di borghi autentici, spiagge nascoste e panorami mozzafiato che non troverai sulle guide turistiche. Un itinerario alternativo che attraversa l’anima più silenziosa e genuina della Sicilia sud-orientale: tra i monti Iblei, il mare incontaminato e la storia antica dei paesi dell’entroterra. Se ami viaggiare fuori rotta e scoprire luoghi poco noti, questo percorso da Siracusa a Ragusa è perfetto per te.

1ª tappa – Cassibile e Oasi di Gelsomineto

20 minuti da Siracusa

Prima di lasciare la costa siracusana, una sosta all’Oasi Gelsomineto regala mare cristallino, sabbia chiara e un piccolo fiume che sfocia in spiaggia: un angolo selvaggio, perfetto per chi ama la natura incontaminata.

Consiglio: al tramonto, la luce dorata tra le falesie è spettacolare.

2ª tappa – Avola Antica e Cava Grande del Cassibile

15 minuti da Cassibile

Sali verso Avola Antica, il vecchio borgo distrutto dal terremoto del 1693. Da qui parte il sentiero panoramico di Cava Grande, una delle riserve più affascinanti della Sicilia: canyon, laghetti naturali e silenzio assoluto.

Punto panoramico: Belvedere di Avola Antica — la vista sulla valle e sul mare lascia senza parole.

3ª tappa – Ferla e la Valle di Pantalica

40 minuti da Avola Antica

Un borgo autentico, pulito e accogliente. Ferla è la “porta di Pantalica”, Patrimonio UNESCO, ma anche un paese modello per sostenibilità e turismo lento.

Da vedere: le chiese barocche del centro storico e la Necropoli di San Martino, scavata nella roccia.

Extra: se ami la fotografia, il belvedere sulla Valle dell’Anapo regala scatti unici.

4ª tappa – Buccheri

25 minuti da Ferla

Il borgo più alto degli Iblei, circondato da boschi e natura. Qui puoi respirare aria fresca, gustare ottimi formaggi e olio locale e magari fermarti nel Bosco di Santa Maria, perfetto per un picnic.

Da non perdere: il Parco Avventura degli Iblei e la vista da Monte Lauro (986 m).

5ª tappa – Giarratana

30 minuti da Buccheri

Piccolo borgo famoso per la cipolla dolce, ma anche per la tranquillità delle sue viuzze e la Chiesa di San Bartolomeo, gioiello barocco.

Consiglio: se viaggi in estate, fermati durante la Sagra della Cipolla (agosto).

6ª tappa – Donnafugata e le Cave di Santa Domenica

40 minuti da Giarratana

Prima di arrivare a Ragusa, fermati a Donnafugata, celebre per il Castello e il suo giardino monumentale.

Nelle vicinanze, le Cave di Santa Domenica offrono uno dei panorami più belli della provincia: rocce bianche, fichi d’India e silenzio assoluto.

7ª tappa – Ragusa Ibla

20 minuti da Donnafugata

Arrivo a Ragusa Ibla, la “capitale barocca” che incanta con le sue scalinate, le luci calde della sera e le terrazze panoramiche (imperdibile quella dei Giardini Iblei).

Tip: prendi un aperitivo con vista sulla cupola di San Giorgio per concludere il viaggio nel modo migliore.