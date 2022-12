ITS Academy Turismo Sicilia Fondazione Archimede, lunedì il seminario “La tavola dei viaggiatori del Grand Tour”

Si terrà lunedì 12 dicembre, alle 9 al Grand Hotel Villa Politi di Siracusa il seminario, a cura del dott. Sergio Grasso, dedicato a “La tavola dei viaggiatori del Grand Tour – L’alimentazione in Sicilia tra processi storici e risorse del territorio”.

Dopo i saluti istituzionali, affidati al presidente dell’ITS Fondazione Archimede Andrea Corso, al direttore Giovanni Dimauro e al presidente del CTS dell’ITS Fondazione Archimede, nonché manager del Grand Hotel Villa Politi Carmelo Cannizzaro, toccherà al dottor Sergio Grasso relazionare sul tema della giornata.

La cosiddetta “Letteratura di viaggio” è uno dei pochi strumenti che consente la ricostruzione storico-geografica di un territorio. Si tratta in genere di fonti non documentarie ma documentate, che offrono una dimensione qualitativa del territorio “percepito” interagendo dialetticamente con il contesto ambientale e, spesso, sociale. Molte fonti periegetiche, in particolare, tra i secc. XVIII e XIX permettono di analizzare l’alimentazione in Sicilia e grazie al loro carattere di spontaneità e immediatezza, permettono di tracciare un quadro delle abitudini, degli usi e delle diverse tipologie di consumi alimentari, riuscendo a cogliere e a far emergere situazioni particolari che sarebbero potute sfuggire ad un osservatore locale.

Nel processo di delineazione della cultura alimentare di un territorio assumono un ruolo determinante elementi diversi, legati al lento definirsi nel tempo del paesaggio agrario e agli apporti delle genti venute a contatto, nei vari momenti storici, con le popolazioni autoctone, sia per quanto concerne la introduzione di nuove specie colturali che per la trasmissione di abitudini alimentari differenti. La storia della Sicilia è stata scandita dal succedersi di reiterate invasioni di popoli, che se da una parte l’assoggettarono, dall’altra ne arricchirono il paesaggio agrario e contribuirono alla costruzione della identità isolana, effetto dello stratificarsi nel tempo di culture diverse. Non si può, inoltre, sottovalutare in questo processo il ruolo dei flussi mercantili che toccavano l’Isola, vero e proprio nodo delle rotte commerciali che nei secoli hanno animato lo spazio mediterraneo.

Sergio Grasso è docente di Antropologia dell’alimentazione, food-writer, cultore e divulgatore di storia sociale del cibo, ha curato eventi gastronomici legati alle rappresentazioni del cibo nell’arte di Caravaggio, Leonardo e Michelangelo. Autore e conduttore televisivo, ha lavorato a programmi Rai come Unomattina, Lineaverde e La prova del cuoco. Ideatore del Girotonno di Carloforte e di Mediterraneans in Arabia Saudita e animatore di manifestazioni come il Cous-Cous Fest a San Vito Lo Capo e la Festa del Torrone di Cremona.

Tra i soci e partner della Fondazione sono presenti Confindustria Siracusa, gli Istituti d’Istruzione Superiore Einaudi, Rizza, Gagini, Corbino, Federico II di Svevia di Siracusa, Pugliatti di Taormina, aziende come Civita Sicilia, Kairos, Exedra Mediterranean Center, Universitas Mercatorum, CUMO, Grand Hotel Ortigia, Grand Hotel Villa Politi, Wonderful Italy, Umana SpA, Logos, il Collegio dei Geometri della Provincia di Siracusa, il Libero Consorzio Comunale e l’Associazione Sicilia Turismo per tutti.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale https://www.its-fondazionearchimede.it/