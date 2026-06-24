Jail to Job, carcere e imprese fanno rete: a Siracusa presentato il protocollo tra L’Arcolaio e Ance

Costruire un ponte tra il mondo del carcere e quello delle imprese, trasformando il reinserimento lavorativo dei detenuti in una leva di sviluppo per il territorio. È questo l’obiettivo di “Jail to Job”, il progetto nazionale promosso dalla Fondazione San Zeno e coordinato dalla Cooperativa Sociale Rigenerazioni Onlus di Palermo, presentato questa mattina alla Camera di Commercio di Siracusa nel corso dell’incontro “Imprese per il territorio: alleanze possibili”.L’iniziativa, realizzata dalle cooperative sociali Rigenerazioni Onlus di Palermo, L’Arcolaio di Siracusa e Lazzarelle di Napoli, coinvolge sette istituti penitenziari tra Sicilia e Campania e accompagna complessivamente 540 persone in percorsi di formazione, orientamento e inserimento lavorativo.

Al centro del progetto vi è la convinzione che il lavoro rappresenti il principale strumento di reinserimento sociale e di riduzione della recidiva. Un principio che trova conferma nei dati richiamati durante l’incontro: secondo il rapporto “Recidiva Zero” del CNEL, pubblicato nel 2025, il tasso di recidiva passa dal 70% al 2% quando una persona detenuta ha la possibilità di accedere a un’opportunità lavorativa durante il periodo di esecuzione della pena. Un dato che trasforma l’inclusione socio-lavorativa da scelta etica a investimento strategico, con benefici per tutti gli attori coinvolti: minori costi per il sistema penitenziario, maggiore sicurezza per le comunità e nuove opportunità per le imprese che possono contare su lavoratori formati e supportati anche da un quadro normativo che prevede specifiche agevolazioni fiscali.

L’appuntamento siracusano ha rappresentato anche l’occasione per presentare ufficialmente il protocollo d’intesa già sottoscritto lo scorso 10 giugno tra la cooperativa sociale L’Arcolaio e Ance Siracusa, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nei comparti produttivi che oggi registrano una crescente carenza di manodopera qualificata.

All’incontro hanno preso parte Nadia Lodato della Cooperativa Sociale Rigenerazioni Onlus, Giuseppe Pisano della Cooperativa Sociale L’Arcolaio, la direttrice di Ance Siracusa Carmen Benanti e il componente del consiglio generale di Ance Siracusa, Domenico Cutrale.

Durante la mattinata si sono susseguiti anche una serie di altri interventi come quello sulla legge Smuraglia da parte della casa circondariale di Siracusa, Giuseppe Russo, quello del garante dei detenuti di Siracusa, Giovanni Villari e anche di alcuni ragazzi che proprio grazie al progetto “Jail to job” hanno avuto una nuova opportunità di vita.

“Inserire persone in esecuzione di pena nel circuito produttivo – ha spiegato Carmen Benanti – permette di ridurre la recidiva, garantendo maggiore sicurezza alla comunità. Il progetto Jail to Job può rappresentare una risposta concreta alla carenza di manodopera in settori chiave come l’edilizia e l’artigianato sociale, coniugando responsabilità sociale d’impresa e vantaggi competitivi per le aziende“.

Il cuore dell’iniziativa è proprio la creazione di un canale diretto tra istituti penitenziari e tessuto produttivo locale, capace di mettere in relazione le esigenze delle imprese con percorsi formativi costruiti sulle reali richieste del mercato del lavoro.S econdo i promotori, il lavoro penitenziario non rappresenta soltanto l’attuazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, ma costituisce una scelta lungimirante sotto il profilo economico e sociale. L’obiettivo è superare una logica esclusivamente assistenziale per costruire percorsi concreti di autonomia e inclusione.

Nel corso della mattinata è emersa inoltre la necessità di rafforzare il dialogo tra istituzioni, terzo settore e imprese, considerato l’unico strumento capace di ripensare i tradizionali modelli di welfare e sicurezza. Una collaborazione che, nel caso di Jail to Job, punta a qualificare i detenuti secondo le esigenze delle aziende e a favorire il loro inserimento in contesti produttivi una volta terminato il percorso detentivo.

Il progetto si candida così a diventare un modello replicabile anche in altri settori, dimostrando come il recupero sociale delle persone detenute possa trasformarsi in una risorsa per il sistema economico e produttivo.Un’alleanza tra pubblico e privato che prova a cambiare prospettiva: non più il detenuto come “costo sociale”, ma come persona da formare, valorizzare e reinserire nella comunità attraverso il lavoro, generando benefici concreti per l’intero territorio.