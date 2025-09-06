Jensen Huang, patron di Nvidia a Siracusa: visita in Ortigia e pranzo da Borderi

Un ospite d’eccezione a Siracusa. Jen-Hsun Huang, meglio conosciuto come Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia, colosso mondiale delle schede grafiche, ha fatto tappa in città durante la sua visita in Sicilia.

Il miliardario di origini taiwanesi – il cui patrimonio personale è stimato in circa 150 miliardi di dollari – non ha resistito al fascino del mercato di Ortigia, dove ha scelto di pranzare nello storico Caseificio Borderi.





In un primo momento Huang aveva chiesto che il locale fosse riservato esclusivamente per lui, la sua famiglia e la sicurezza personale. Ma, dopo poco più di un’ora, ha preferito vivere l’esperienza autentica del mercato mescolandosi con i comuni avventori.

Il CEO di Nvidia dopo una lunga chiacchierata con i titolari del caseificio ha quindi chiesto a Gaetano Gangemi quale fosse il panino che lo ha reso famoso, il celebre panino dello chef, uno dei più richiesti e iconici del caseificio. Alla fine del pranzo, dopo aver pagato il conto, Huang ha lasciato una cospicua mancia come gesto di gratitudine per l’accoglienza e forse per compensare l’iniziale richiesta di riservatezza.