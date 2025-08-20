Joacquin Suhs ai saluti: il Siracusa accoglie la richiesta del calciatore argentino

Il difensore argentino Joacquin Sush non vestirà la maglia azzurra: l’ufficialità, nell’aria ormai da tempo, è arrivata oggi con tanto di annuncio ufficiale da parte della società Siracusa che ha comunicato di aver “accolto la richiesta del calciatore di lasciare il club”.
Si chiude dunque quella che era stata per alcuni giorni una telenovela di mercato, con l’eroe di Reggio Calabria dato per partente verso la Scafatese ma con la società azzurra intenzionata a far rispettare gli accordi.
Adesso la parola fine.
