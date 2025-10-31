Job day, inclusione e disabilità: Siracusa punta su rete, orientamento e partecipazione

Un assessorato che si muove su due parole chiave: “fare rete” e “facilitare”. Marco Zappulla, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Siracusa, racconta ai microfoni di Siracusa News la direzione intrapresa dal suo assessorato, in vista del terzo appuntamento del Job Day, previsto per il 26 novembre, dedicato quest’anno al tema della zona industriale.

“Non è un evento fine a sé stesso, ma una cabina di regia tra scuole, aziende e istituzioni – spiega Zappulla – Il Job Day nasce per colmare il disallineamento tra formazione e mercato del lavoro, quel “corto circuito” che vede da un lato le aziende in cerca di personale tecnico e dall’altro giovani che faticano a trovare occupazione”. Secondo l’assessore, la chiave è intervenire già nella fase dell’orientamento scolastico: “Chiediamo ai ragazzi qual è la loro vocazione? Spesso la scelta del liceo è culturale o casuale, ma serve consapevolezza. Dobbiamo far conoscere le opportunità del polo industriale, dove si cercano figure tecniche, ingegneri, esperti in informatica e intelligenza artificiale”.

Zappulla sottolinea che i primi due Job Day, dedicati a turismo e commercio, hanno già prodotto risultati concreti, con diverse assunzioni immediate: “Il Comune non vuole sostituirsi alle imprese, ma essere un facilitatore di incontro tra domanda e offerta”.

Tra i progetti di punta, Zappulla cita la nuova “Stazione di Posta” in viale Ermocrate, un centro di accoglienza per senzatetto dove è possibile dormire, lavarsi, ricevere assistenza sanitaria e un pasto caldo. “Abbiamo scritto una pagina importante per le politiche sociali — spiega —. Le persone vengono prese in carico dai servizi sociali e accompagnate verso un percorso di reinserimento”. Il servizio si integra con il Pis – Pronto Intervento Sociale – che offre un numero verde attivo 24 ore su 24 per chiunque si trovi in difficoltà, con interventi tempestivi di unità di strada.

Altro tema centrale è l’autismo. L’assessorato ha avviato nuovi progetti con la cooperativa Valica e la TMA Group, per offrire ai giovani con autismo percorsi di autonomia e inclusione sociale dopo la scuola: attività artistiche, sportive, musicali e interventi assistiti con animali: “Non possiamo permettere che diventino invisibili dopo il diploma. Vogliamo costruire un futuro in cui anche loro possano avere una vita piena e, per i casi più lievi, accedere al mondo del lavoro”.

Tra le novità annunciate, anche la pubblicazione dell’avviso per il Garante dell’infanzia, figura che mancava da anni. “Avere garanti e consulte attive — spiega Zappulla — significa rafforzare la partecipazione democratica. Le politiche sociali vanno costruite insieme al territorio, non calate dall’alto”.

È in arrivo anche l’avviso per il Garante della disabilità, mentre è stata approvata all’unanimità la Consulta comunale per le persone con disabilità, strumenti che consentiranno un dialogo diretto con cittadini, famiglie e terzo settore. Zappulla ricorda con soddisfazione anche il successo del Mazzarrona Summer Camp, il primo campo estivo gratuito per minori seguiti dai servizi sociali, ospitato nel cortile della scuola Chindemi. “Abbiamo voluto portare il welfare dove c’è più bisogno — sottolinea —. Per molti bambini è stata la prima volta su un autobus: piccoli gesti che però cambiano la vita”.

In chiusura, l’assessore ribadisce la visione del suo mandato: “Fare rete e facilitare. Solo così possiamo costruire un sistema che orienti i nostri giovani verso scelte consapevoli e che accompagni chi è in difficoltà verso l’autonomia. Le politiche sociali devono incidere sulla vita quotidiana delle persone, non restare sulla carta”.