Judo, bronzo per Franzo Coletta al Trofeo Italia: qualificazione centrata ai Campionati Italiani

Ottimo risultato per l’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano al Trofeo Italia 2026 di judo, disputato il 7 e l’8 ottobre al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Alla manifestazione hanno preso parte circa 450 atleti provenienti da tutta Italia, rendendo la competizione particolarmente intensa e di alto livello tecnico.

A rappresentare la società aretusea è stato l’atleta Franzo Coletta, impegnato nella categoria 66 kg, accompagnato dal tecnico Cristian Di Caro. Il judoka siracusano ha disputato una gara di grande determinazione, riuscendo a conquistare una prestigiosa medaglia di bronzo.

Un risultato importante che consente all’atleta di ottenere la qualificazione diretta ai Campionati Italiani, traguardo significativo per la stagione sportiva in corso.

Nonostante il calendario agonistico sia ancora lungo, questo piazzamento rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita dell’atleta, che punta a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

Sotto la guida del maestro Roberto Dell’Aquila e del tecnico Cristian Di Caro, Coletta tornerà presto in palestra per preparare i prossimi appuntamenti agonistici, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni ai Campionati Italiani.