Judo, bronzo per Franzo Coletta al Trofeo Italia: segnali di crescita per il Centro Sportivo Siracusano

Si è svolto nelle giornate del 25 e 26 aprile, a Bari, il Trofeo Italia, appuntamento di rilievo nel panorama nazionale e valido per il ranking che assegna l’accesso diretto al Campionato Italiano A1, la competizione più prestigiosa della stagione.

Tra i protagonisti anche l’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano, rappresentato dall’atleta Franzo Coletta nella categoria -66 kg. L’aretuseo ha conquistato una meritata medaglia di bronzo al termine di un percorso convincente, caratterizzato da determinazione e crescita tecnica.

Rispetto all’ultima uscita agonistica, Coletta ha mostrato evidenti progressi, confermando di poter ambire a traguardi ancora più importanti nelle prossime competizioni. Un risultato che premia il lavoro svolto in palestra e la costanza dell’atleta.

Archiviata la trasferta pugliese, Coletta è già tornato ad allenarsi sotto la guida del tecnico Cristian Di Caro e del maestro Roberto Dell’Aquila. L’obiettivo è continuare il percorso di miglioramento in vista dei prossimi impegni sportivi, con la consapevolezza di poter competere per posizioni di vertice.

Il bronzo di Bari rappresenta dunque non solo un risultato prestigioso, ma anche un segnale incoraggiante per il futuro del Centro Sportivo Siracusano.