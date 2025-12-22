Judo, Coppa di Natale a Furci Siculo: entusiasmo e successi per i mini-judoka siracusani

Nella giornata di domenica 21 dicembre, al Pala Quaranta di Furci Siculo, si è svolta la “Coppa di Natale” di judo riservata alle classi Fanciulli e Ragazzi. Un’importante occasione per i mini-judoka di avvicinarsi al mondo dell’agonismo, sperimentando per la prima volta le emozioni della gara: dall’ansia prima di salire sul tatami, all’adrenalina del combattimento, fino alla gioia della vittoria.

Per l’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano hanno partecipato tre giovani atleti: Andrea Palmeri (-40 kg), Matteo Portuesi (+48 kg) e Roberto Cantarut (-23 kg). I mini-judoka hanno saputo riempire il palazzetto di energia ed entusiasmo, conquistando numerosi incontri e regalando al pubblico momenti di grande emozione.

I mini-judoka sono seguiti dal tecnico Cristian Di Caro e dal Maestro Roberto Dell’Aquila.