Judo, Di Pace conquista le Finali A1: brillano gli atleti siracusani ai Campionati Italiani Cadetti

Ottimi risultati per l’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano ai Campionati Italiani Cadetti A2 di judo, disputati sabato 21 e domenica 22 marzo al PalaMaggiore di Leinì, in provincia di Torino.

Una competizione di alto livello, che ha visto la partecipazione di circa mille atleti provenienti da tutta Italia, nella quale i giovani judoka aretusei si sono distinti per determinazione e qualità tecnica.

A rappresentare la società siracusana sono stati Riccardo Alfieri (60 kg), Francesco Bonarrivo (60 kg), Davide Genovese (55 kg) e Gianmarco Di Pace (55 kg). Per i primi tre, nonostante le buone prestazioni e le quattro vittorie su sei incontri disputati, la qualificazione alle finali A1 è sfumata per un soffio.

Grande soddisfazione invece per Gianmarco Di Pace, che è riuscito a centrare l’obiettivo conquistando il pass per le Finali A1, al termine di un percorso convincente.

Di Pace raggiunge così i compagni di squadra Andrea Bonarrivo (46 kg) e Sofia Vaccarella (52 kg), già qualificati di diritto grazie alla loro posizione nel ranking nazionale, portando a tre il numero degli atleti del Centro Sportivo Siracusano presenti nella massima competizione italiana di categoria.

Il gruppo, seguito dal tecnico Cristian Di Caro e dal maestro Roberto Dell’Aquila, proseguirà la preparazione con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni alle finali e provare a conquistare il titolo di campione italiano.

Un risultato che conferma il buon lavoro della società e la crescita costante del movimento judoistico siracusano.