Judo, due terzi e un quinto posto a Pescara per il Centro sportivo siracusano

Nei giorni 8 e 9 Marzo per il settore Judo si è svolto il Trofeo Italia Abruzzo, la prima Tappa del circuito nazionale Under 15 che vede partecipare 473 atleti e 150 società provenienti da tutta Italia. Per il Centro sportivo Siracusano, Gianmarco Di Pace in Categoria (50Kg) conquista il 3° posto in una categoria formata da 60 atleti, Andrea Bonarrivo in Categoria (46Kg) conquista il 3° posto in una categoria formata da 50 atleti e Sofia Vaccarella in prova nella Categoria (57Kg) riesce a conquistare il 5° posto nonostante il cambio di categoria improvviso.

L’ A.S.D Centro Sportivo Siracusano arriva ai piedi del podio della anche nella classifica per società. “Si può puntare ancora più in alto – sottolinea il Tecnico Cristian Di Caro – in prospettiva abbiamo degli atleti che possono crescere e conquistare il podio più alto delle categorie, sono sicuro che se i ragazzi riusciranno a gestire bene il rapporto studio – allenamento faranno veramente bene nei prossimi appuntamenti agonistici che li aspettano. Tengo a precisare anche che lo sport se viene preso come un’ investimento per i propri figli può anche diventare un lavoro nel futuro.”

Gli Atleti sono preparati dai Tecnici Roberto Dell’Aquila e Cristian Di Caro.