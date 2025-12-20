Judo, esami per la Cintura Nera a Palermo: promozione per Guido Mauceri di Siracusa

Organizzati dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), si sono svolti il 18 a Palermo gli esami per la promozione a Cintura Nera di Judo.

Ha superato brillantemente le prove conseguendo la Cintura Nera 1° Dan il judoka Guido Mauceri, atleta dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Sportivo Siracusano.

Con questa nuova promozione, come confermato dal Direttore Tecnico e Maestro Roberto Dell’Aquila, sale a 135 il numero complessivo delle Cinture Nere nei settori Judo e Karate dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Sportivo Siracusano e Taiji Kase.