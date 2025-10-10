Judo, gli atleti del Centro Sportivo Siracusano al Trofeo Italia 2025

I judoka dell’asd Centro Sportivo Siracusano saranno protagonisti del Trofeo Italia 2025, in programma il 10 e 11 ottobre al Palasport “Vito Pinto” di Bari. L’evento nazionale vedrà la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da tutta Italia ed è valido per il ranking nazionale.

Gli atleti che saliranno sul tatami per difendere i colori dell’Asd Centro Sportivo Siracusano sono: Andrea Bonarrivo (-46 kg), Gianmarco Di Pace (-55 kg) e Sofia Vaccarella (-52 kg). Sotto la guida del maestro Roberto Dell’Aquila e del tecnico Cristian Di Caro, i judoka siracusani puntano a sfruttare la competizione per consolidare la qualificazione diretta ai Campionati Italiani A1, avendo già ottenuto risultati nella Top 10 delle rispettive categorie.