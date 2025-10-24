Judo, il Centro sportivo siracusano in gara al Gp Lucania di Policoro

Il judo siracusano torna protagonista a livello nazionale. Gli atleti dell’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano saranno infatti impegnati nel Gran Prix Lucania, in programma al Pala Ercole di Policoro nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 ottobre.

A rappresentare la palestra aretusea saranno tre giovani judoka: Davide Genovese nella categoria -55 kg, Riccardo Alfieri e Francesco Bonarrivo, entrambi nella -60 kg. I tre atleti, guidati dal tecnico Cristian Di Caro e dal maestro Roberto Dell’Aquila, affronteranno la loro seconda esperienza nazionale nella categoria Cadetti (Under 18), un importante passo nel loro percorso di crescita sportiva.