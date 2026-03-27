Judo, Kristian Gallo punta al podio ai prossimi campionati nazionali

Il grande judo giovanile fa tappa a Bari. Il 28 e 29 marzo il Palaghiaccio ospiterà il Campionato Italiano A2 Juniores, uno degli appuntamenti più importanti della stagione per i migliori talenti emergenti della disciplina.
Tra i protagonisti attesi anche Kristian Gallo, atleta del Judo Club Siracusa, pronto a rappresentare la Sicilia in una competizione di altissimo livello. Dopo una serie di risultati positivi, Gallo punta a confermare il proprio percorso di crescita e a conquistare un posto sul podio.
L’evento, organizzato dalla FIJLKAM, porterà nel capoluogo pugliese centinaia di atleti e appassionati, trasformando la città in un punto di riferimento nazionale per il judo juniores.
Due giorni di gare intense e spettacolari, che metteranno in luce il futuro di questa disciplina in Italia.
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