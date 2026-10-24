Judo, l’Asd Centro Sportivo Siracusano torna protagonista a livello nazionale

Sport · Gran Prix Lucania

Gli atleti dell’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano saranno infatti impegnati nel Gran Prix Lucania, in programma al Pala Ercole di Policoro. Saranno presenti in gara oltre 700 atleti provenienti da tutta Italia.

A rappresentare la palestra aretusea saranno sei giovani judoka: Andrea Bonarrivo nella categoria 50Kg, Davide Genovese, Gianmarco Di Pace e Riccardo Alfieri nella categoria 60Kg, Francesco Bonarrivo nella categoria 66kg e Sofia Vaccarella nella categoria 57 Kg. Gli atleti, guidati dal tecnico Cristian Di Caro e dal maestro Roberto Dell’Aquila, affronteranno la loro

esperienza nazionale nella categoria Cadetti (Under 18) sapendo che sarà importante passo nel loro percorso di crescita sportiva.