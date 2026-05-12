Judo, secondo posto per il siracusano Franzo Coletta al Trofeo Italia

Grande soddisfazione per l’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano al Trofeo Italia Esordienti B (U15), disputato sabato 9 maggio presso il Palazzetto dello Sport Pala Coccia di Veroli. Protagonista della giornata il giovane judoka Franzo Coletta, che nella categoria 66 kg ha conquistato uno splendido secondo posto, confermando il suo ottimo stato di forma e la crescita costante mostrata nel corso della stagione.

Un risultato di prestigio che vale punti importanti per il ranking nazionale e che spalanca le porte all’appuntamento più atteso dell’anno: il Campionato Italiano, traguardo di assoluto rilievo per ogni atleta della categoria.

Coletta ha affrontato la competizione con grande determinazione, mettendo in mostra tecnica, carattere e maturità agonistica, qualità che gli hanno consentito di salire sul secondo gradino del podio al termine di una prova brillante.

Il giovane atleta siracusano tornerà ora in palestra per preparare al meglio i prossimi impegni sportivi, proseguendo il lavoro sotto l’attenta guida del maestro Roberto Dell’Aquila e del tecnico Cristian Di Caro, che ne stanno seguendo con competenza e dedizione il percorso di crescita.

Il risultato ottenuto a Veroli rappresenta un importante riconoscimento per tutto il Centro Sportivo Siracusano, realtà che continua a distinguersi nel panorama del judo giovanile grazie alla qualità del lavoro svolto e alla valorizzazione dei propri talenti. Per Franzo Coletta, intanto, il sogno tricolore è sempre più vicino.