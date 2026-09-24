Judo, Siracusa sul podio al Trofeo Italia: argento per Coletta, bronzo per Garralda

Sport · Arti Marziali

Si è svolto il 19 e 20 settembre a Messina il Trofeo Italia, appuntamento di rilievo del calendario nazionale e valido per il ranking che assegna l’accesso diretto al Campionato Italiano A1, la competizione più prestigiosa della stagione.

A rappresentare l’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano sono stati Franzo Coletta, impegnato nella categoria -66 kg, ed E. Garralda, nella categoria -70 kg. Per entrambi è arrivato un risultato positivo, al termine di una competizione che ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita.

Coletta ha conquistato la medaglia d’argento al termine di un percorso convincente, mostrando determinazione e progressi sul piano tecnico rispetto alla precedente uscita agonistica. Il piazzamento ottenuto gli consente inoltre di conquistare la qualificazione di diritto al Campionato Italiano A1, traguardo di rilievo che premia il lavoro svolto in palestra e la continuità dimostrata durante la stagione.

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Terzo posto, invece, per Garralda, autore di una prestazione positiva considerando la poca esperienza maturata finora in gara. Il risultato rappresenta un’importante tappa nel suo percorso agonistico, permettendogli di acquisire ulteriore esperienza sia sotto il profilo tecnico sia sul piano caratteriale.

Per il Centro Sportivo Siracusano, i risultati ottenuti a Messina confermano il percorso di crescita dei propri atleti e il lavoro svolto quotidianamente in palestra. Coletta e Garralda proseguiranno ora la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti agonistici sotto la guida tecnica di Cristian Di Caro e del Maestro Benemerito Roberto Dell’Aquila.