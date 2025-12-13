Pontificale de 13 dicembre 2025

In diretta dalla Chiesa Cattedrale di Siracusa la Solenne Concelebrazione presieduta da S. Em. il Card. Baldassare Reina, Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma. La celebrazione sarà animata dalla Schola Cantorum del Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa diretta dal M° Giulio Mirto con all’organo il M° Stefano Linares#festadisantalucia2025 #sarausanajè #VivasantaLucia #patrona #reliquie #Siracusa

A.S.D Centro sportivo Siracusano

Judo, Siracusa sul tatami tricolore: Bonarrivo, Di Pace e Vaccarella ai Campionati Italiani Esordienti B

Tutti e tre sono riusciti a staccare il pass per il campionato italiano tramite il ranking, hanno ottenuto successi significativi nelle precedenti gare come i trofei Italia

Nella giornata del 14 dicembre al Palapellicone di Roma si svolgeranno i “campionati Italiani esordienti B”, la massima competizione aspirata dagli esordienti, il modo in cui hanno la possibilità di scrivere una pagina significativa per la propria carriera agonistica.

Per l’A.S.D Centro sportivo Siracusano parteciperanno alla competizione 3 atleti: Andrea Bonarrivo nella -46kg, Gianmarco Di Pace per la -55kg, Sofia Vaccarella per la -52kg. Tutti e tre sono riusciti a staccare il pass per il campionato italiano tramite il ranking, hanno ottenuto successi significativi nelle precedenti gare come i trofei Italia. Gli aretusei arrivano alla gara dopo molti sacrifici e allenamenti intensi seguiti dal tecnico Di Caro Cristian e il Maestro Roberto Dell’Aquila, gli atleti aretusei sono pronti a dare il massimo in ogni combattimento e non lasciare niente al caso.


