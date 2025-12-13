Judo, Siracusa sul tatami tricolore: Bonarrivo, Di Pace e Vaccarella ai Campionati Italiani Esordienti B

Nella giornata del 14 dicembre al Palapellicone di Roma si svolgeranno i “campionati Italiani esordienti B”, la massima competizione aspirata dagli esordienti, il modo in cui hanno la possibilità di scrivere una pagina significativa per la propria carriera agonistica.

Per l’A.S.D Centro sportivo Siracusano parteciperanno alla competizione 3 atleti: Andrea Bonarrivo nella -46kg, Gianmarco Di Pace per la -55kg, Sofia Vaccarella per la -52kg. Tutti e tre sono riusciti a staccare il pass per il campionato italiano tramite il ranking, hanno ottenuto successi significativi nelle precedenti gare come i trofei Italia. Gli aretusei arrivano alla gara dopo molti sacrifici e allenamenti intensi seguiti dal tecnico Di Caro Cristian e il Maestro Roberto Dell’Aquila, gli atleti aretusei sono pronti a dare il massimo in ogni combattimento e non lasciare niente al caso.