Judo, tre atleti siracusani ai Campionati Italiani Cadetti A1 di Ancona

I judoka classe Cadetti dell’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano saranno impegnati al Campionato Italiano Cadetti (Under 18) A1, in programma il 2 maggio al PalaPrometeo Estra di Ancona.
L’evento nazionale vedrà la partecipazione di circa 400 atleti provenienti da tutta Italia.
Gli atleti che saliranno sul tatami per conquistare il titolo italiano dell’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano sono: Andrea Bonarrivo (-50 kg), Gianmarco Di Pace (-55 kg) e Sofia Vaccarella (-52 kg).
Sotto la guida del maestro Roberto Dell’Aquila e del tecnico Cristian Di Caro, i judoka siracusani puntano a sfruttare la competizione per testare la classe Cadetti, considerando che i tre atleti siracusani sono qualificati ai Campionati Italiani A1 al primo anno nella nuova classe, grazie ai risultati ottenuti durante l’anno.
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